Els experts alerten: el milionari negoci de l’insomni que posa en risc la salut
Denuncien la proliferació de solucions sense base científica que retarden tractaments efectius i cronifiquen un trastorn que afecta el 15% d’espanyols adults
La indústria dels remeis miraculosos per dormir ha experimentat un creixement sense precedents en els últims tres anys, generant un mercat que només en farmàcies espanyoles ja superava els 130 milions d’euros anuals en productes sense recepta segons dades de 2022. Aquest fenomen preocupa seriosament la comunitat mèdica espanyola, que adverteix sobre les conseqüències per a la salut pública.
L’insomni, una patologia que afecta a prop del 15% de la població adulta a Espanya, s’ha convertit en l’objectiu d’un lucratiu negoci que ofereix des de suplements "naturals" fins dispositius tecnològics prometent solucions ràpides i efectives. Tanmateix, els especialistes alerten que aquests productes manquen de validesa científica i poden agreujar els problemes de son en retardar la recerca d’atenció mèdica qualificada.
"El que estem observant és alarmant. Persones desesperades per dormir bé gasten quantitats importants de diners en productes que no només no resolen el seu problema, sinó que poden empitjorar la seua condició", adverteix la Dra. Celia García Malo, Coordinadora del Grup d’Estudi de Trastorns de la Vigília i Son de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), que lidera la campanya de conscienciació iniciada a començaments de 2025.
El problema de salut pública darrere de l’insomni no tractat
L’insomni no és simplement una molèstia nocturna. Aquest trastorn mèdic complex es caracteritza per la dificultat per agafar el son, mantenir-lo durant tota la nit o despertar-se abans del desitjat, malgrat tenir el temps adequat per dormir. Les conseqüències van molt més enllà del cansament diürn, ja que augmenta significativament el risc de desenvolupar altres patologies greus com a depressió, ansietat, hipertensió arterial o diabetis.
Les dades més recents indiquen que els problemes derivats de l’insomni no tractat generen un important impacte socioeconòmic a Espanya. El deteriorament en el rendiment laboral, l’augment de baixes per malaltia i l’increment en el nombre d’accidents atribuïbles a la fatiga tenen un cost estimat superior als 2.000 milions d’euros anuals per a l’economia espanyola, segons un estudi publicat recentment.
La Dra. Ana Fernández Arcos, Secretària del Grup d’Estudi de Trastorns de la Vigília i el Son de la SEN, assenyala que "l’insomni requereix un diagnòstic professional i un tractament personalitzat, no solucions genèriques comercialitzades massivament. Cada pacient presenta característiques particulars que han de ser valorades individualment".
L’auge de la indústria del son i les seues falses promeses
L’anàlisi del mercat actual revela una proliferació preocupant de productes que prometen solucionar els problemes de son sense cap aval científic. Entre els més populars es troben suplements herbales, infusions "miraculoses", dispositius electrònics que suposadament regulen els cicles de son, antifaços amb tecnologia incorporada, coixins especials i aplicacions mòbils que garanteixen resultats immediats.
Un fenomen recent són els denominats "retirs de son", paquets de cap de setmana que pot costar entre 300 i 1.200 euros, on es promet "reprogramar" els patrons de son en tot just 48 hores. Els experts qualifiquen aquestes pràctiques com potencialment perilloses en oferir solucions simplistes per a un trastorn complex que requereix avaluació mèdica.
"El poder de màrqueting d’aquestes empreses és impressionant. Utilitzen testimonis emotius, llenguatge pseudocientífic i promeses de resultats immediats que resulten molt atractius per als qui pateixen nit rere nit," explica la Dra. García Malo. "Tanmateix, la realitat és que estan aprofitant-se de la desesperació dels pacients amb insomni, qui després de provar alguns d’aquests productes sense èxit, acaben acudint al metge en situacions ja cronificades i més difícils de tractar".
Tractaments efectius basats en evidència científica
Davant l’allau de remeis sense suport científic, els neuròlegs de la SEN insisteixen que existeixen tractaments eficaços per a l’insomni. La teràpia cognitivoconductual (TCC) és considerada el tractament de primera elecció per la comunitat científica internacional i ha demostrat resultats positius en més del 70% dels pacients que la segueixen adequadament.
Aquest abordatge terapèutic va molt més enllà de simples recomanacions d’higiene del son. Inclou tècniques específiques com la restricció del temps en llit, control d’estímuls, reestructuració cognitiva de pensaments negatius sobre el son i mètodes de relaxació, tot això adaptat a les necessitats particulars de cada pacient.
En casos específics, i sempre sota estricta supervisió mèdica, pot ser necessari recórrer temporalment a tractaments farmacològics. Tanmateix, els especialistes adverteixen que la medicació ha de formar part d’un pla integral de tractament, no utilitzar-se com a única solució.
"El principal problema que enfrontem actualment a Espanya és la limitada disponibilitat d’especialistes en medicina del son i psicòlegs formats en TCC per a insomni", reconeix la Dra. Fernández Arcos. "Això genera llargues llistes d’espera que, lamentablement, empenyen molts pacients cap a solucions alternatives sense suport científic".
Recomanacions per a pacients amb problemes de son
Davant del creixent mercat de productes per a l’insomni, la SEN ha llançat el març de 2025 una guia de recomanacions dirigida tant a pacients com a professionals sanitaris d’atenció primària, primer punt de contacte per a moltes persones amb problemes de son.
Entre les principals recomanacions destaca la importància de consultar sempre amb un professional sanitari davant de problemes persistents de son, desconfiar de productes que prometin resultats immediats o miraculosos, i ser especialment cautelosos amb testimonis i ressenyes en xarxes socials, on prolifera la publicitat encoberta d’aquests productes.
Els experts recorden que l’insomni pot ser símptoma d’altres patologies com a apnea del son, síndrome de cames inquietes o trastorns del ritme circadiari, que requereixen diagnòstic i tractament específics. Per això, resulta fonamental realitzar una valoració mèdica completa abans d’iniciar qualsevol tipus de tractament.
"El nostre objectiu és conscienciar la població que l’insomni és un trastorn mèdic seriós que mereix atenció professional", conclou la Dra. García Malo. "La inversió en temps i recursos per obtenir un diagnòstic i tractament adequats compensa àmpliament davant la despesa en productes ineficaços i el risc de cronificació que aquests comporten".