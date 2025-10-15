TRADICIONS
Arranca la 14a edició del Festival de Cultura Popular Tronada de Lleida
El Grup Cultural Garrigues va presentar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) la 14a edició del Festival Cultura Popular Tronada 2025 amb la participació del director de l’IEI, Andreu Vázquez; la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; i el cordinador del Grup Cultura Garrigues, Enric Figueres, com a representant de l’entitat organitzadora.
En el programa participaran 17 companyies i grups tradicionals que oferiran més d’una dotzena d’activitats gratuïtes del 15 al 18 d’octubre en diverses localitzacions de la ciutat.
La inauguració se celebrarà avui a les 19.30 a l’Espai Orfeó amb un xou de màgia a càrrec de l’il·lusionista Aleix Ferrer. Entre les propostes del festival destaquen les acrobàcies de la lleidatana Laura Sánchez a la plaça de la Catedral, les actuacions del grup georgià Qartvelebi Leidashi, els espectacles de circ i humor de Bitxicleta i SAC Espectacles, i les tradicionals cercaviles de dissabte amb gegants, capgrossos i música popular.
El festival tancarà diumenge a la plaça Sant Joan amb el concert del cantautor Samuel Arderiu, el Trobador de l’Empordà. Així mateix, es preveuen balls populars amb la participació de gegants, capgrossos i bestiari. Tota la programació a grupculturalgarrigues.com.