Art, moda i gastronomia lleidatans a La Roca Village
Amb el ‘Tribut a Lleida’, que inclou diferents propostes i activitats
Art, moda i gastronomia es donen la mà en el Tribut a Lleida de La Roca Village, una iniciativa en la qual es reconeix el talent, la creativitat i la identitat de les comarques lleidatanes. L’objectiu és la promoció del territori i la seua projecció a través d’una programació que s’allargarà fins al gener amb diferents propostes. L’acció s’emmarca en la col·laboració continuada amb el Raimat Arts Festival, del qual La Roca Village és patrocinador principal per quart any consecutiu, i que promou la cultura, la sostenibilitat i l’art com a motors de transformació social.
Amb la base de l’empoderament i l’impuls del talent femení, Tribut a Lleida compta amb l’artista i il·lustradora lleidatana Lara Costafreda, col·laboradora de firmes de moda com Chanel i Hermès, i que ha creat una col·lecció d’il·lustracions exclusives per a La Roca Village, presents en l’espai Art Space i a la New Concierge Pop-Upp Boutique. Així mateix, els visitants podran conèixer de prop el treball del fotògraf lleidatà Toni Prim, en una exposició en la qual es posa en relleu la figura de Pepa Domingo, clau en la moda dels anys 80.
La mostra, instal·lada també a l’Art Space, revela com Lleida es va convertir en un referent estètic i en un territori pioner en l’avantguarda de la moda. Així, es poden apreciar imatges preses per Prim amb models de la col·lecció d’Ágatha Ruiz de la Prada en espais emblemàtics de la capital com la plaça de la Catedral o el Rectorat de la Universitat de Lleida.
També amb gastronomia
La gastronomia ocupa un lloc destacat i ho fa de la mà d’Aitona Gourmet, amb productes de tota mena, de proximitat i d’excel·lència, com mel, oli, vi, licors o confitures de tots els racons de Ponent i del Pirineu.
El projecte també comptarà amb la participació del Celler Raimat i activitats vinculades a la promoció turística i cultural de Lleida.