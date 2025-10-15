SALUT
Avenç científic sobre l’atròfia muscular espinal
Un equip liderat per Rosa Maria Soler (de la Universitat de Lleida i responsable del grup Unitat de Senyalització Neuronal de l’IRBLleida) i Antonio Pérez Pulido i Manuel Muñoz (de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) ha identificat una diana biològica per combatre l’atròfia muscular espinal (AME), una malaltia rara neurodegenerativa. Es tracta de l’esfingomielinasa àcida, un enzim implicat en el metabolisme dels lípids del sistema nerviós. La troballa obre la porta a noves estratègies terapèutiques basades en fàrmacs existents. El treball s’ha publicat a Biomedicine & Pharmacotherapy. L’AME afecta un de cada 8.000 naixements, una de cada 40 persones n’és portadora i té la taxa de mortalitat més alta de totes les malalties hereditàries.