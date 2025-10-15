UNIVERSITAT
“Necessitem més agrònoms”
Alumni UdL concedeix el Premi Alfons de Borja a Marta Puyuelo, qui reivindica el seu ofici i l’agroalimentació sostenible. L’acte va retre homenatge al pintor Joaquín Ureña ahir al Rectorat
“La sostenibilitat no va de competir, sinó de col·laborar. Un canvi sistèmic és urgent perquè totes les baules de la cadena puguin accelerar-ho”, va reivindicar ahir l’enginyera agrònoma Marta Puyuelo Gros al rebre el XIV Premi Alfons de Borja de la mà d’Alumni UdL, l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida. L’acte d’entrega va tenir lloc a la sala Víctor Siurana del Rectorat. Puyuelo (Saragossa, 1971) és directora d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de PepsiCo per al sud-oest d’Europa i compta amb tres dècades d’experiència en el sector de l’alimentació i les begudes. Està especialitzada en Indústries Agroalimentàries per la UdL (1993).
Malgrat tots aquests anys de bagatge, la guardonada va confessar que “una mai no és conscient que la seua carrera pot ser una cosa premiable”. No obstant, va decidir “aprofitar aquesta oportunitat per donar visibilitat al nostre col·lectiu, recullo aquest guardó en nom de tots els enginyers agrònoms”, va declarar. “Necessitem més professionals de l’àmbit. ChatGPT diu que és una carrera poc competitiva. Permetin-me que ho posi en dubte, ja que la necessitat de solucions sostenibles és cada vegada més urgent”, va dir la premiada.
Així mateix, Puyuelo va compartir la seua postura sobre l’estratègia de sostenibilitat i descarbonització de la firma per a la qual treballa. “Aconseguir unes emissions netes zero en tota la teua cadena de valor és un repte tan complex com apassionant”, va constatar. “Una empresa com PepsiCo no pot fer-ho sola, les empreses i agricultors del seu voltant també hi juguen un paper rellevant”, de la mateixa manera que la resta de companyies del sector “han de construir aliances”. Tot això ha d’estar acompanyat, va assegurar la premiada, per “un marc regulatori just, un sistema d’incentius i penalitzacions que, al seu torn, mantinguin la competitivitat”.
Com a obsequi, l’enginyera agrònoma va rebre l’escultura El coneixement, de l’argentí establert a Lleida Miguel Ángel González, i una pintura de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària de la UdL creada per Joaquín Ureña. “No dubteu que tindrà un espai privilegiat a casa meua”, va afirmar Puyuelo, adreçant-se a Maria del Mar López, viuda del pintor. El Premi Alfons de Borja està patrocinat pel Grup SEGRE i el Banc Santander i l’acte va estar presidit pel rector de la UdL, Jaume Puy, i Josep Maria Sentís, president d’Alumni UdL.
Homenatge a Joaquín Ureña, ‘retratista’ del Premi des del 2011
L’acte va començar amb un homenatge al pintor lleidatà Joaquín Ureña, que va morir el desembre passat, que havia estat col·laborador del certamen des del 2011. Des de primera fila, l’aquarel·lista solia pintar una crònica pictòrica de les entregues del Premi Alfons de Borja i regalava les seues creacions als reconeguts. “Enguany, tenim una absència significativa, però des d’Alumni ens hem proposat continuar obsequiant els nostres premiats amb les seues aquarel·les”, va assegurar Josep Maria Sentís. Per la seua part, la viuda d’Ureña, Maria del Mar López, va assegurar que el record de l’artista “estarà unit per molt temps a aquest guardó”.