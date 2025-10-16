Proposta del govern espanyol per a la pensió de viudetat: estendre-la a parelles sense papers
Planteja un canvi històric que beneficiarà convivents amb fills en comú i dos anys de relació estable, sense necessitat de registre formal
El Ministeri de Seguretat Social ha presentat un esborrany revolucionari que ampliarà el dret a la pensió de viudetat. Segons el document entregat als agents socials dilluns, les parelles que convisquin i tinguin descendència en comú podran accedir a aquesta prestació sense necessitat d’acreditar matrimoni o parella de fet formalitzada, un canvi significatiu respecte a la normativa actual.
La proposta, impulsada per la ministra Elma Saiz, estableix dos requisits bàsics per accedir a aquesta prestació: presentar un certificat d’empadronament que demostri una convivència estable d’almenys dos anys consecutius i tenir fills en comú. Aquesta modificació suposaria una reforma de l’article 221 de la Llei General de la Seguretat Social, que actualment regula les pensions per a parelles de fet amb criteris més restrictius.
Diferències amb la normativa actual
La legislació vigent ha generat controvèrsia en nombroses ocasions. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el Tribunal Superior de Justícia d’Astúries ha confirmat la decisió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de denegar la pensió a una dona que va conviure durant dos dècades amb la seua parella sense formalitzar legalment la relació.
Tràmit parlamentari necessari
Perquè aquesta iniciativa es converteixi en realitat, haurà de superar el corresponent tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, ja que implica una modificació legislativa de pes. En cas d’aprovar-se, suposaria un avenç significatiu en el reconeixement dels drets de les famílies no tradicionals que, malgrat no formalitzar la seua relació mitjançant documents públics, mantenen vincles estables i tenen responsabilitats familiars compartides.