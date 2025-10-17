Detinguts 3 homes i un menor per robar a l'interor d'una furgoneta a Lleida
Una patrulla de Mossos d'Esquadra els va enxampar robant eines de treball a la plaça de l'Exèrcit
Els Mossos van detenir el dijous a Lleida a tres homes, de 23, 29 i 30 anys, i a un menor d'edat per, presumptament, robar eines de treball a una furgoneta estacionada a la plaça de l'Exèrcit de Lleida. Una patrulla d'agents els va enxampar cap les 17:45, quan van veure un cotxe aparcat al costat de la furgoneta vigilant i a dos homes dins del vehicle robant les eines.
Els Mossos van detenir als 2 homes del robatori i a l'home i al menor de dins el cotxe que els esperaven per fugir. El menor va quedar en llibertat després de declarar i els altres tres detinguts, tots amb antecedents, passaran a disposició judicial properament.