Detingudes tres dones multireincidents a Mollerussa especialitzades en robar als supermercats
Es desplaçaven des de l'entorn metropolità a comarques d'arreu del país i revenien el menjar robat al mercat negre
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Mollerussa tres dones de 27, 38 i 47 anys com a presumptes autores de furts en dos supermercats. Una patrulla no uniformada va veure un grup de dones en actitud sospitosa i, després d'un discret seguiment, van poder veure com es treien productes alimentaris de l'interior de la roba i els carregaven en un vehicle.
L'experiència dels agents apuntava que els productes podrien haver estat furtats d'algun establiment proper. Tot seguit, van identificar les tres persones i van revisar el vehicle. A l'interior del cotxe van trobar bosses plenes de formatges, pernil, embotits envasats al buit, llaunes, anxoves, peces de carn de vedella i bacallà, fàcilment vendibles al mercat negre.
Entre totes tres sumaven una cinquantena d’antecedents, 34 d'ells per furts, molts per sostreure aquesta mena d'articles. En revisar els productes van constatar que alguns d'ells provindrien d'un supermercat molt proper ubicat a Golmés (Pla d'Urgell). Les primeres gestions van confirmar que, efectivament, havien estat pocs minuts abans comprant a l'establiment i que hi haurien furtat productes valorats en uns 300 euros.
Es van traslladar tots a la comissaria de Mollerussa per continuar fent més gestions i contactar amb altres establiments. Gràcies a això van constatar que haurien furtat també en un establiment de Tàrrega per un valor de 775 euros. Davant les evidències, els mossos van detenir les tres dones com a presumptes autores del delicte de furt. La policia afegeix que part del material sostret és refrigerat o congelat i, en trencar-se la cadena del fred, hi ha un potencial risc per a la salut pública.
Tot apunta que aquestes persones es desplaçaven des de l'entorn metropolità a comarques d'arreu de Catalunya per furtar el material i revendre'l en el mercat negre. En l'escorcoll en l'àrea de custòdia de la comissaria es va constatar que les dones anaven vestides amb peces de roba sobreafegides i amb faixes compressives que els permetien amagar una gran quantitat de productes.
Denunciades per amenaçar els agents
Mentre les detingudes es trobaven en l'àrea de custòdia, dues d'elles van proferir amenaces greus als agents actuants causant aldarulls en les garjoles i seran denunciades també per aquests fets. Les detingudes passaran aquest divendres a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida.