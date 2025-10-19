SEGRE

CERTÀMENS

Cuina amb gust de poma

Pirmer concurs de receptes a la Fira de la Poma de Barbens

Joel Castañé, autoritats i les guanyadores del concurs. - J. GÓMEZ

Joan Gómez

La 41 Fira de la Poma de Barbens va rendir ahir homenatge al seu producte estrella amb un concurs de receptes amb poma. El xef Joel Castañé va ser l’encarregat de seleccionar i cuinar les propostes guanyadores: Sílvia Sabaté va conquerir amb un filet de porc amb salsa de poma i bolets; Mònica Serentill va endolcir el paladar amb el pastís de la padrina Mercè; i Lourdes Piró, va presentar una poma a la catalana. La creativitat va brillar amb la cassoleta de Manolita Jornet i Natàlia Ibáñez, la vichyssoise de Marta Figuerola i les mandonguilles de Concepció Gaya. També van guanyar el tall rodó de Magda Mir i la coca de Neus Tomàs. Totes han estat anomenades Gastrosàvies.

