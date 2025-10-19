TREBALL
L’experiència de Mireia Martínez amb el teletreball: “la flexibilitat compensa”
El teletreball ha transformat per complet la rutina i la manera d’entendre la vida de la Mireia Martínez, veïna de Preixana i empleada de l’empresa tecnològica GFT Technologies, amb seu a Lleida i origen alemany.
La companyia, especialitzada en consultoria informàtica i amb una cartera de clients composta principalment per entitats bancàries, li ofereix la possibilitat de desenvolupar les seues obligacions laborals des de casa de forma estable, mantenint sempre l’opció d’acudir físicament a l’oficina si ho considera necessari, malgrat que ella prefereix teletreballar.
Per a la Mireia, aquesta modalitat laboral ha suposat un salt qualitatiu en el seu benestar i en la seua organització diària. “Estalvio gasolina i temps de viatge, i això em dona més llibertat per organitzar-me segons les meues necessitats. Si he d’anar al metge, no necessito desplaçar-me fins a Lleida ni invertir tot el matí en la gestió”, subratlla.
El fet de no haver de dedicar una hora diària al desplaçament, mitja hora d’anada i mitja hora més de tornada, es tradueix en “un plus important” que incrementa la sensació d’aprofitar millor el temps i de dedicar-lo a allò que realment importa. És conscient que teletreballar implica perdre alguns aspectes del dia a dia presencial, sobretot el tracte humà amb els companys, limi- tat ara a pantalles i videotruca- des. “A l’oficina pots compartir un cafè, esmorzar junts o man- tenir converses espontànies, i això a distància es perd. Però la comoditat i la flexibilitat com- pensen”, assegura.