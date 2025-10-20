OCI
Cervisia despatxa 55.000 cerveses i tanca amb èxit
CervisiaLleida va tancar portes ahir a la nit amb gran èxit de públic i havent despatxat unes 55.000 consumicions, segons va explicar Ferran Perdrix, president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll). Perdrix va valorar que l’ampliació d’horaris i del programa musical, juntament amb el bon temps, han estat claus per aconseguir aquests bons resultats. El president de la Fecoll va agrair el paper dels 90 voluntaris de 32 colles.
La d’enguany era la quinzena edició de CervisiaLleida, organitzada per la Fecoll i el grup Mahou-San Miguel, i es va continuar amb el sistema de braçalets cashless iniciat l’any passat. L’adquisició del braçalet permet participar, prèvia inscripció, en un sorteig que té previst entregar fins a vint-i-cinc premis, onze més que l’any passat. El primer premi és “el pes en litres de cervesa San Miguel”.
El saló ha programat tota una sèrie d’activitats que combinaven gastronomia, música i la degustació de 37 cerveses diferents elaborades o distribuïdes pel grup Mahou-San Miguel de tot el món, repartides en vuit barres. També hi va haver deu concerts gratuïts, tres dels quals ahir, dos més que en l’edició anterior i amb l’aposta pel talent local.