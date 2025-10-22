GUARDONS
Distinció per a 3 comerços de la Noguera i Solsona
La xarcuteria-carnisseria París, de Balaguer, va ser guardonada ahir amb el Premi al Comerç Més Innovador, dotat amb 3.000 euros. El va rebre en el marc dels Premis Nacionals de Comerç, entregats al Palau de la Generalitat i que també van distingir dos firmes lleidatanes més pels seus cent o més anys de trajectòria: el Restaurant Cal Farré de Vallfogona de Balaguer i Ca la Carme Gras de Solsona. El Govern va destacar que, des del seu inici el 1983, la carnisseria París de Balaguer s’ha convertit en “un símbol d’excel·lència, innovació i compromís amb el comerç local i l’ofici de carnisser, creant una àmplia gamma de productes artesanals exclusius que combinen sabor, sostenibilitat i presentació visual atractiva”. Per la seua part, el Forn Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, es va emportar el Premi Nacional de Comerç, dotat amb 8.000 euros, reconeixent una “gran capacitat d’adaptació” en els seus més de 90 anys d’història i l’aposta per la innovació tecnològica. Així mateix, la botiga Integra-Taller de Paper, d’Olot, va ser distingida amb el Premi al Comerç més Sostenible, dotat amb 3.000 euros.