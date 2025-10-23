Recuperen les restes de set víctimes republicanes de la Guerra Civil a Alentorn
Les primeres evidències indiquen que es tracta de soldats republicans morts en combat
El Departament de Justícia de la Generalitat, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha exhumat les restes òssies de set víctimes republicanes de la Guerra Civil localitzades a la fossa de l’Era de Cal Lico, a Alentorn, a Artesa de Segre. Els treballs arqueològics s’han desenvolupat entre l’agost i el setembre, en el marc de Pla de fosses 2023-2026. Les primeres evidències indiquen que es tracta de soldats republicans morts en combat. Actualment, s’estan analitzant les restes per obtenir-ne el perfil genètic i facilitar-ne la identificació. Les restes s’han pogut localitzar gràcies als testimonis orals i també s’han recuperat diversos objectes personals i elements vinculats a la roba que portaven en el moment de l’enterrament.
Tot i que inicialment el punt exacte d’enterrament era desconegut, l’equip d’arqueòlegs va dur a terme diversos sondeigs mecànics per delimitar la zona i trobar l’espai de la fossa. Les excavacions van permetre identificar les restes de set individus, enterrats – segons testimonis orals – per veïns d’Alentorn. Sis d’ells es trobaven en fosses dobles, profundes i de dimensions reduïdes, amb els cossos col·locats un sobre l’altre i capiculats; el setè cos es va localitzar en una fossa individual parcialment afectada per treballs agrícoles posteriors. De fet, no es pot descartar que aquesta darrera fos, en un inici, una fossa doble com la resta.
Durant la intervenció també s’han recuperat diversos objectes personals i elements vinculats a la roba que duien en el moment de l’enterrament, com calçat, botons, sivelles o gafets. Entre els materials destaca una insígnia del Cos de Transmissions de l’Exèrcit de la República, que un dels soldats duia a la solapa de la jaqueta.
D’acord amb el protocol del Departament, les restes i els elements associats estan sent analitzats per completar els estudis arqueològics i antropològics corresponents. En el marc del Programa d’identificació genètica de la Generalitat, s’hi han extret mostres d’ADN per obtenir el perfil genètic de cada individu, amb l’objectiu de determinar-ne la identitat i retornar-los a les famílies. Fins avui, 27 persones han pogut ser identificades gràcies a aquest programa.
El director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha destacat que amb aquesta nova exhumació es fa “un pas més en el compromís del Govern” per retornar la dignitat a totes les víctimes de la Guerra Civil. Cada fossa que es recupera, ha afegit, “és un acte de justícia i de reparació, tant per a les famílies com per a la memòria col·lectiva”.
Els testimonis orals, claus per al descobriment de la fossa
La intervenció s’ha pogut dur a terme gràcies al testimoni aportat per dos veïns d’Alentorn, que van transmetre la informació facilitada pel seu pare, mort el 2008. Segons el seu relat, durant la Guerra Civil, a la finca coneguda com l’Era de Cal Lico, situada entre Artesa de Segre i Alentorn, l’exèrcit republicà hi havia instal·lat un punt de vacunació contra el tifus, obert tant a soldats com a civils.
El testimoni també indicava que en aquest indret s’havien enterrat diversos soldats morts al front, possiblement procedents de la zona del Montsec, i que ell mateix havia participat en les tasques d’inhumació. El front del Montsec va ser especialment actiu entre finals de desembre de 1938 i inicis de gener de 1939, període al qual probablement corresponen aquests morts.
