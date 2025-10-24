Els sindicats criden a la mobilització de docents el 15-N després de veure que no hi ha hagut "cap avenç" en la negociació
Denuncien "manca de voluntat política" per part del Departament d'Educació i mantenen les seves reivindicacions per millorar les condicions laborals
Els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació han refermat aquest divendres la seva crida a la mobilització pel proper 15 de novembre de 2025 davant l'absència d'avenços significatius en les negociacions amb el Departament d'Educació. La trobada, sol·licitada expressament pels representants sindicals, ha finalitzat amb un evident descontentament dels docents, que han criticat durament l'actitud d'Educació.
Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha expressat la "manca de voluntat política" per part del Departament per donar resposta a les demandes dels docents. Per la seva banda, Ignasi Fernàndez, secretari general de Professors de Secundària, ha qualificat la reunió com un "míting electoral" per part d'Educació, lamentant l'absència de la consellera a la trobada que havien demanat expressament.
Entre les principals reivindicacions que mantenen els sindicats destaquen l'increment salarial d'entre un 25 i un 30% per recuperar poder adquisitiu, la reducció de ràtios a les aules, la recuperació de la democràcia als centres educatius, la millora en l'atenció a la diversitat i la disminució tant de la burocràcia com de la càrrega laboral que suporta actualment el professorat.
Crítica unànime a les "excuses" d'Educació
"Estem patint un procés d'empobriment molt preocupant", ha alertat la representant d'USTEC, que ha subratllat que mentre altres col·lectius com el personal sanitari han aconseguit millores salarials, el professorat continua sense rebre el reconeixement econòmic que mereix. Segura ha qüestionat per què no es pot aplicar una ampliació de crèdit o de pressupost també per als professionals de l'educació.
Ester Vila, de CCOO, ha emfatitzat que surten de la reunió "reforçats en la unitat sindical" després de constatar que no s'ha avançat en cap dels cinc punts plantejats pels sindicats. En la mateixa línia, Isarn Pardes, de CGT, ha criticat les justificacions pressupostàries del Departament per rebutjar les millores salarials demanades, que van ser el primer punt tractat a la trobada.
Lorena Martínez, representant d'UGT, ha lamentat l'absència de propostes concretes per part del Departament d'Educació durant la reunió i ha advertit que "el professorat no pot més" i que això quedarà demostrat a la manifestació convocada pel 15 de novembre.