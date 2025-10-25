HORARI
Canvi d’hora a la matinada: a les 3.00 seran les 2.00
S'entra a l'horari d'hivern, enmig del debat sobre la seua utilitat
La pròxima matinada tindrà lloc el canvi d’hora per entrar en l’horari d’hivern. Així, a les 03.00 es passarà a les 02.00, per la qual cosa els rellotges s’hauran de retardar una hora.
El canvi d’horari arriba amb el debat obert sobre la seua utilitat, després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, afirmés que vol que finalitzi l’octubre del 2026.
L’any 2018 es va presentar una proposta a la Unió Europea (UE) per suprimir aquest canvi estacional, però encara no s’ha pres una decisió definitiva per les discrepàncies existents.