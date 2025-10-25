ENSENYAMENT
Els sindicats criden a la mobilització per millores docents
Insten a participar en la manifestació convocada per al 15 de novembre
Els sindicats de la taula sectorial d’Educació van fer ahir una crida a la participació en la manifestació convocada per al 15 de novembre al no veure “cap avanç” en la negociació amb el departament.
Després de la reunió d’ahir, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, va denunciar la “falta de voluntat política” del Govern per respondre a les reivindicacions laborals dels representants dels docents, que són un augment de sou d’entre un vint i un trenta per cent per recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir ràtios, disminuir la burocràcia i millorar l’atenció a la diversitat.