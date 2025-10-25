INFÀNCIA
La mare del menor d’Almacelles demana no amagar l’assetjament escolar al seu fill
Acusa l'institut de "poca col·laboració" i de tenir paraules "molt dures"
La mare de l’adolescent de 15 anys que es va suïcidar al juliol a Almacelles i que havia denunciat assetjament escolar va exigir ahir al centre que “no s’amaguin les coses”, en declaracions a Catalunya Ràdio.
La mare va insistir que tant la família com els alumnes van posar en coneixement del centre el tracte que rebia el seu fill per part d’altres estudiants i va acusar l’institut de “poca col·laboració “ i de tenir paraules “molt dures” amb ella.
A més, va afegir que al principi va defensar l’institut i que fins i tot va trucar a la policia perquè retiressin una pintada contra el centre. Ara, va assegurar que ha decidit fer públic el cas perquè el seu fill “no sigui només un número més”.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius del suïcidi del menor mentre que el departament d’Educació ha assegurat que el centre va activar des del primer moment tots els protocols i que es va concloure que no hi havia “indicis clars” d’assetjament en l’àmbit escolar, encara que les indagacions continuen.
En aquest sentit, fonts de la conselleria indiquen que si es trobés alguna nova evidència que confirmés que es tracta d’un cas de bullying, s’actuaria en conseqüència.
Mentrestant, el Sindicat d’Estudiants ha convocat una vaga estudiantil el dimarts vinent 28 d’octubre pel cas de Sandra Peña, la menor que es va suïcidar presumptament al patir bullying en un centre de Sevilla. Concretament, s’ha cridat els estudiants de l’ESO, FP i Batxillerat a “omplir els carrers”.
Les manifestacions, que també s’han convocat a les capitals catalanes, començaran a les 12.00 hores i a Lleida s’ha previst al campus de la Universitat de Lleida a Cappont.