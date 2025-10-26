El testimoni del Dani i la Laura, «El cost de la vida puja i que siguem autònoms no facilita les coses»
El Dani i la Laura, de 29 i 26 anys, són parella i fundadors d’una productora audiovisual que van posar en marxa fa tres anys i mig, Kiss Me Films. Quan no es troben en la voràgine de treball que implica coordinar un rodatge, editen els seus projectes de vídeo i fotografia des del seu pis a Almacelles, municipi on viuen junts des de fa aproximadament un any.
A banda de dominar la imatge, el so i reunir-se amb els seus clients, són els gestors d’empresa. “Per sort, arribar a final de mes no se’ns fa gaire complicat, però tampoc ens sobren els diners”, expliquen. “Sempre sents una mica d’angoixa, perquè ets conscient que has de controlar molt bé les despeses. El cost de vida puja contínuament i que els dos siguem autònoms no facilita gaire les coses”, afegeixen.
Després del seu primer any d’emancipació, coincideixen que hauria estat inviable haver fet el pas sense compartir despeses. “Ni de conya!”, asseguren, entre rialles. Van acabar decantant-se per viure a Almacelles, on la Laura té la seua família, després de descartar altres opcions més cares.
“Primer vam buscar pis a Alpicat, però els preus eren altíssims”, apunta el Dani, que afegeix: “En canvi, a Almacelles no només hi havia més oferta, sinó que era més assequible.” Fins i tot van arribar a considerar viure a Lleida, però ho van descartar aviat, ja que “les zones que ens agradaven eren caríssimes”, diu la Laura. “Per la nostra gossa, Simba, vam preferir optar per un entorn més tranquil i, com que treballem des de casa, preferim la calma del poble. Si necessitem res a Lleida, sabem que en vint minuts ens hi plantem”, argumenten.
Ara per ara, la parella no contempla hipotecar-se. “Entenem els que prefereixen comprar, perquè almenys paguen per una cosa que acabarà sent de la seua propietat, però nosaltres encara no tenim clar on volem viure definitivament”, confessen.
“Mentre estiguem bé aquí, ens quedarem; quan no, ens en anirem. No tenim res fix ni ens aferra res”, asseguren.
De cara al futur, els seus objectius són clars. “Volem que el nostre negoci creixi perquè ens pugui brindar més ingressos i estabilitat”, afirma la Laura. “Estem focalitzats a treballar molt i ser constants per aconseguir-ho, però a poc a poc”, coincideixen ambdós.
D’altra banda, no descarten mudar-se algun dia més a prop de Barcelona, potser en un habitatge més gran, per motius laborals. “La nostra idea és viatjar bastant, ja sigui per feina o per lleure, i ens convindria estar ubicats en un lloc amb una millor comunicació, malgrat que ara mateix no ho veiem rendible”, conclouen.
Societat
Els joves, més formats que mai però sense ingressos per emancipar-se
LAIA BERENGUER LUMBIERRES