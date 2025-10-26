CERTAMEN
Tastos, visites i espectacles en la XIII Festa del Vi
La plaça de la Llotja va reunir 150 referències enogastronòmiques
La 13a edició de la Festa del Vi de Lleida va arrancar motors ahir a la tarda, en una plaça de la Llotja a vessar de públic. La pluja no va impedir als assistents disfrutar de l’àmplia oferta enogastronòmica, que va comptar amb la participació de setze cellers de la DO Costers del Segre i una desena de referents gastronòmics. Uns 150 productes es podran degustar fins avui a les 15.00 hores.
L’espectacle d’acrobàcia Vindemia, els ulls al cel, va inaugurar el certamen en un dels moments en què la pluja va donar una certa treva.
Com a novetats, l’edició d’aquest any de la Festa del Vi va incorporar un maridatge entre vins de la DO amb els de l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée, en francès) Gaillac de la Toscana Occitana.
A més, ahir al matí Lleida Turisme va organitzar dos visites guiades amb un format innovador pel Castell Templer de Gardeny i la Seu Vella, que va connectar la passió per l’enologia amb la història partrimonial de la ciutat.
Pel que fa a la jornada d’avui, està previst que a les 12.00 hores Toni Albiol, elegit millor sommelier de Catalunya 2023 i Top 10 d’Espanya 2024, condueixi una degustació de vins de les set subzones de la DO Costers del Segre en format obert a la mateixa plaça de la Llotja.