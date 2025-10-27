SEGRE

10 trucs infal·libles per fer els millors panellets

10 trucs infal·libles per fer els millors panellets

10 trucs infal·libles per fer els millors panellets

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

És tradicional en aquestes dates elaborar els panellets per menjar-los la nit de la castanyada. D’ametlla, coco, massapà, castanya, cafè, maduixa i xocolata amb llet o blanca, o els tradicionals de pinyons: tothom té els seus preferits. Amb aquests 10 trucs, us quedaran encara millor:

  • Coeu per separat cada tipus de panellet. Recordeu que cada varietat té un temps de cocció diferent.
  • No us excediu en la cocció. El panellet ha de quedar cremós per dins, per això la cocció ha de ser ràpida.
  • El forn ha d’estar ben calent i amb l'escalfor a dalt.
  • Han de coure poca estona, uns 3 o 4 minuts.
  • Es poden congelar amb les boletes ja formades i els pinyons enganxats. Es deixen descongelar 10 minuts, es pinten de rovell i es couen. Els panellets s’assequen de seguida, d’un dia per l’altre perden molt. Per això congelar-los és un bon truc, els pots fer amb antelació i coure’ls el dia que els menges.
  • Utilizeu la tècnica del TPT per fer l'almívar, és a dir, poseu en un cassó al foc la mateixa quantitat d’aigua que de sucre. Quan arrenqui el bull, es treu del foc i es deixa refredar.
  • Barregeu el rovell d’ou amb almívar. Va molt bé per aconseguir que els pinyons s’enganxin més fàcilment. Pinteu-los amb almívar TPT amb un pinzell just sortir del forn encara ben calents per aconseguir que brillin. Aquest pas és molt senzill i val la pena fer-lo, queden brillants de veritat!
  • Poseu-hi imaginació. És possible per fer-los de tots els gustos: amb melmelada, amb taronja amarga, amb licor…
  • Compreu productes de qualitat. Això és imprescindible per millorar qualsevol recepta. 
  • Afegiu-hi atzavara si voleu prescindir del sucre. Recordeu que la majoria dels ingredients dels panellets ja són prou dolços.  

El més llegit

tracking