10 trucs infal·libles per fer els millors panellets
És tradicional en aquestes dates elaborar els panellets per menjar-los la nit de la castanyada. D’ametlla, coco, massapà, castanya, cafè, maduixa i xocolata amb llet o blanca, o els tradicionals de pinyons: tothom té els seus preferits. Amb aquests 10 trucs, us quedaran encara millor:
- Coeu per separat cada tipus de panellet. Recordeu que cada varietat té un temps de cocció diferent.
- No us excediu en la cocció. El panellet ha de quedar cremós per dins, per això la cocció ha de ser ràpida.
- El forn ha d’estar ben calent i amb l'escalfor a dalt.
- Han de coure poca estona, uns 3 o 4 minuts.
- Es poden congelar amb les boletes ja formades i els pinyons enganxats. Es deixen descongelar 10 minuts, es pinten de rovell i es couen. Els panellets s’assequen de seguida, d’un dia per l’altre perden molt. Per això congelar-los és un bon truc, els pots fer amb antelació i coure’ls el dia que els menges.
- Utilizeu la tècnica del TPT per fer l'almívar, és a dir, poseu en un cassó al foc la mateixa quantitat d’aigua que de sucre. Quan arrenqui el bull, es treu del foc i es deixa refredar.
- Barregeu el rovell d’ou amb almívar. Va molt bé per aconseguir que els pinyons s’enganxin més fàcilment. Pinteu-los amb almívar TPT amb un pinzell just sortir del forn encara ben calents per aconseguir que brillin. Aquest pas és molt senzill i val la pena fer-lo, queden brillants de veritat!
- Poseu-hi imaginació. És possible per fer-los de tots els gustos: amb melmelada, amb taronja amarga, amb licor…
- Compreu productes de qualitat. Això és imprescindible per millorar qualsevol recepta.
- Afegiu-hi atzavara si voleu prescindir del sucre. Recordeu que la majoria dels ingredients dels panellets ja són prou dolços.