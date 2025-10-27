El BOE ho confirma: la normativa preveu l’adeu dels ciclistes per vorals de carreteres
Llei de Mobilitat Sostenible que permet crear vies ciclistes adjacents, prioritzant la seguretat
La seguretat dels ciclistes a les carreteres espanyoles podria experimentar un canvi significatiu després de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat d’una modificació clau. La nova Llei de Mobilitat Sostenible permet suprimir vorals en determinades vies per construir carrils bici adjacents, una mesura que busca reduir els accidents greus que cada any afecten desenes de ciclistes en entorns interurbans.
El projecte legislatiu, que forma part de l’estratègia nacional per a una mobilitat més sostenible, ha generat debat entre els usuaris habituals de bicicleta. Encara que naix amb l’objectiu de reforçar la seguretat i fomentar el transport no contaminant, podria suposar a la pràctica importants restriccions en la llibertat de circulació per als ciclistes esportius que utilitzen habitualment la xarxa de carreteres convencionals.
El BOE va actualitzar el 10 d’octubre de 2024 el Reglament General de Carreteres, incorporant una disposició que assenyala: "En carreteres multicarril i carreteres convencionals amb una intensitat mitja diària reduïda en les que es consideri especialment convenient incloure un itinerari ciclista o donar continuïtat a un ja existent, per a l’execució de vies ciclistes adjacents a les carreteres de l’Estat podran disminuir-se o suprimir els vorals preexistents, justificant que no es perjudiquen les condicions de seguretat viària o l’adequada explotació de la carretera".
Implicacions per al col·lectiu ciclista
La principal preocupació entre els aficionats al ciclisme sorgeix per la possible aplicació del senyal R-427a, que designa carrils bici d’ús obligatori. Si aquests nous itineraris adjacents se senyalitzen amb aquesta indicació, els ciclistes quedarien obligats a circular exclusivament per ells, perdent el dret de fer-ho per la calçada principal.
Aquesta modificació normativa podria transformar radicalment la convivència entre vehicles motoritzats i bicicletes en l’entorn interurbà. Segons defensa el Ministeri de Transports, el canvi pretén dotar de més coherència i continuïtat a la xarxa ciclista nacional i reduir els conflictes de trànsit, especialment en zones d’alta concentració de ciclistes.
Equilibri entre seguretat i llibertat de moviment
La normativa estableix que tota supressió de vorals haurà d’estar "degudament justificada" i avalada per estudis tècnics que garanteixin que la seguretat viària no es veurà compromesa. Si bé la llei no prohibeix expressament la circulació de bicicletes per carretera, obre la porta a què a la pràctica quedi molt limitada en aquells trams on s’implementin aquests nous itineraris.
Amb aquesta iniciativa, el govern espanyol busca avançar cap a un model de transport més alineat amb els objectius europeus de descarbonització, encara que la seua aplicació pràctica plantejarà desafiaments tant per a l’administració, que haurà de garantir el manteniment adequat d’aquestes noves infraestructures, com per als mateixos ciclistes, que veuran modificats els seus itineraris habituals en favor d’espais teòricament més segurs però potencialment més restrictius.