INICIATIVES
Tribut a les víctimes del nazisme
Amb un plafó que les recorda al cementiri de Lleida
La Paeria de Lleida va inaugurar ahir un plafó al cementiri de la ciutat en record dels lleidatans morts en camps de concentració nazis, en el marc dels Itineraris per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Lleida. La inauguració del plafó va formar part del recorregut El Cementiri de Lleida: Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista, a càrrec de la historiadora Conxita Mir.
El plafó porta inscrit el nom de les víctimes i s’ha instal·lat al costat de l’antiga làpida creada per l’arquitecte municipal Francesc Bordalba l’any 1983, una de les primeres actuacions de memòria històrica a la ciutat.