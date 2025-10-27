El Zoo de Barcelona vol transformar-se: preveu construir tres nous espais amb el Bioscope com "la joia de la corona"
Collboni destaca el compromís amb la defensa de la biodiversitat i la divulgació científica
El Zoo de Barcelona preveu construir tres nous espais amb horitzó 2030: el Bioscope, Aïllats i Descobrim la Mediterrània. Així ho ha explicat aquest dilluns l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des del mateix zoo, on ha dit que el Bioscope, serà "la joia de la corona". Segons ha dit, serà un observatori que oferirà un viatge interactiu sobre l'origen i l'evolució de les espècies. Collboni ha explicat que amb els tres nous espais es vol accelerar la transformació del Zoo amb plantejaments més "contemporanis" i compromesos amb la defensa de la biodiversitat, la divulgació científica i amb l'objectiu de generar "activistes" de la defensa del planeta.
El Bioscope serà una de les actuacions que s'iniciarà properament, ja que és l'únic dels tres espais que implica construir un edifici. Concretament, ha detallat Collboni, aquest espai tindrà un edifici de 3.000m2 i l'exterior serà de més de 4.000m2. Se situarà a la zona nord, a la confluència entre Wellington i Pujades i es preveu que l'edifici pugui estar acabat entre 2029 i 2030.
El projecte es concebrà a través d'un concurs internacional d'arquitectura que BSM, de la mà del consistori, convocarà els propers dies. La idea és que l'edifici compti amb una arquitectura i disseny "singulars". Comptarà amb una inversió de 18 milions d'euros que aportarà BSM.
La instal·lació vol refermar el Zoo com un centre educatiu "de primer ordre" i oferir una experiència "única" i per a totes les edats amb elements multimèdia on el visitant podrà descobrir i observar els ecosistemes d'animals com peixos, rèptils i amfibis. Relatarà el procés de "conquesta de la vida sortint de l'aigua i cap a la terra", ha descrit Collboni.
Dos espais més: Aïllats i Descobrim la Mediterrània
En paral·lel al Bioscope, d'aquí al 2030 també es construiran dos espais nous al Zoo. D'una banda, Aïllats, una proposta immersiva i interactiva que aproparà als visitants la singularitat dels ecosistemes insulars, és a dir, de les espècies que viuen en illes. Alhora, donarà a conèixer projectes de conservació i reintroducció que s'estan duent a terme al Zoo de Barcelona, com el de la sargantana de les Pitiüses. Aquest espai podria incloure espècies com lèmurs, tortugues, rèptils i amfibis. Podrien ser espècies d'espais insulars com ara les Galapagos o Madagascar.
D'altra banda, el Zoo també allotjarà el projecte Descobrim la Mediterrània, on els visitants podran conèixer problemes ambientals i de pèrdua de biodiversitat dels deltes mediterranis i observar espècies emblemàtiques de la fauna mediterrània que actualment es troben amenaçades. En aquest projecte es podran analitzar o posar de relleu necessitats com ara la preservació dels aiguamolls o els deltes. Durant les obres per als nous espais, ha dit l'alcalde, la idea és que el Zoo funcioni amb tota la normalitat "possible" durant el període de transició. "No ha de ser un obstacle", ha indicat.
Segons han explicat des del Zoo que es vetllarà per les "màximes condicions del benestar animal" mentre durin les obres i els canvis. De fet, s'està construint una reserva sud per portar-hi els animals que es vagin movent.
A banda dels nous espais, també es preveu que pel 2027 un nou accés al Parc de la Ciutadella pel carrer Wellington permeti la integració del Zoo en la Ciutadella del Coneixement, el projecte que ha de convertir el parc de la Ciutadella i els seus entorns en un node de coneixement, divulgació, recerca i innovació. A més, l'accés enllaçarà els barris del Born i la Ribera amb Vila Olímpica. Durant la presentació de la transformació del Zoo, Collboni ha recordat que s'ha renovat l'Hivernacle del parc de la Ciutadella i que de forma imminent començarà la renovació de l'Umbracle. D'aquí al 2030, ha dit, la transformació tindrà lloc sobretot a la part Besòs.