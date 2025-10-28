TRADICIONS
Activitats per celebrar la segona Castaween a Balaguer
L’Associació de Comerciants de l’Eix Urgell de Balaguer va presentar ahir el cartell de la festa que han preparat per divendres i dissabte amb motiu de la Castanyada i Halloween, sota el nom de Castaween 2.0.
El president de l’entitat, Xavier Baldomà, va explicar que les activitats previstes inclouran la presència de les Castanyeres a l’Eix Urgell, amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola Vedruna de Balaguer. Divendres, de les 11.00 a les 13.00 hores es farà el taller Decora la teva carabassa, organitzat per Ramon Mayals, d’Escola d’Art. A més, els dos dies s’han organitzat concursos de disfresses.
D’altra banda, l’ajuntament de Tàrrega habilitarà un servei extraordinari i gratuït del bus urbà amb motiu de Tots Sants, per facilitar els desplaçaments fins al cementiri municipal. A més, la Granja Pifarré obrirà dissabte a la nit les portes del Laberint del Terror amb una experiència teatralitzada per la companyia Bé de Butsènit amb vint actors sota el títol El secret del monestir.