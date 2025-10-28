El BOE confirma el calendari laboral del 2026: aquests són els millors dies per fer pont l'any vinent
El BOE ha publicat l'actualització definitiva del calendari laboral amb nou festius estatals, mentre Catalunya afegeix quatre dies més, inclosa la diada de Sant Joan que cau en dimecres
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat recentment l'actualització definitiva del calendari laboral per al 2026. Aquest document estableix oficialment els nou dies festius que seran comuns a tot el territori espanyol. Per la seva banda, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ja va aprovar fa uns mesos els dotze dies que seran festius a Catalunya. Aquest calendari definitiu permetrà a la ciutadania començar a organitzar els seus períodes de descans i vacances amb antelació suficient.
Cal recordar que, a més dels festius estatals i autonòmics, cada municipi català té la possibilitat d'afegir dues festivitats locals més, que s'hauran de comunicar oficialment durant els propers mesos. Aquest fet fa que el total de dies no laborables pugui arribar a catorze, depenent de la localitat on es resideixi o es treballi. A Lleida ciutat, per exemple, aquests dies seran Sant Anastasi (11 de maig) i Sant Miquel (29 de setembre).
Distribució estratègica: quins dies no treballarem?
Entre els nou festius estatals aprovats pel 2026 trobem dates tradicionals com l'1 de gener (dijous), que obre l'any amb un possible pont si s'agafa el dia 2 com a vacances. També el 6 de gener (dimarts), celebració dels Reis Mags, genera una altra oportunitat per crear un pont de quatre dies si s'aprofita el dilluns 5. La Setmana Santa tindrà el seu dia central el 3 d'abril (Divendres Sant), mentre que l'1 de maig (Dia del Treballador) caurà en divendres, generant un cap de setmana llarg sense necessitat de demanar dies addicionals.
Altres festivitats nacionals inclouen el 15 d'agost (Assumpció de la Verge) que caurà en dissabte, fet que no beneficiarà a qui treballa de dilluns a divendres. En canvi, el 12 d'octubre (Dia de la Hispanitat) serà dilluns, afavorint un cap de setmana de tres dies. El 8 de desembre (Immaculada Concepció) serà dimarts, oferint una altra possibilitat de pont si s'agafa el dilluns 7. L'any es tancarà amb el 25 de desembre (Nadal) en divendres.
Els festius a Catalunya
Catalunya incorpora quatre dies festius propis a aquest calendari estatal. El primer serà el 6 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), completant així les vacances de Setmana Santa. Un dels més emblemàtics, el 24 de juny (Sant Joan), caurà en dimecres, dividint la setmana laboral i oferint una possible oportunitat per fer un pont si es demanen els dies adjacents. L'11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) serà divendres, allargant el cap de setmana, i finalment el 26 de desembre (Sant Esteve), una de les festes més arrelades a la tradició catalana, caurà en dissabte.
La Vall d'Aran, fidel a la seva singularitat cultural i històrica, substituirà la festa de Sant Esteve pel 17 de juny (dimecres), quan se celebra la Festa d'Aran, commemorant la restauració del Conselh Generau després de segles d'abolició.
Estratègies per maximitzar el descans: ponts i caps de setmana llargs
El calendari del 2026 ofereix diverses oportunitats per gaudir de períodes de descans prolongats. Concretament, quatre dels festius oficials cauran en dilluns o divendres, creant automàticament caps de setmana de tres dies. Aquestes dates són l'1 de maig (divendres), l'11 de setembre (divendres), el 12 d'octubre (dilluns) i el 25 de desembre (divendres).
Els treballadors que vulguin maximitzar els seus dies de descans poden aprofitar estratègicament els festius que cauen en dimarts o dijous per crear ponts. El primer gran pont de l'any es presentarà entre l'1 i el 6 de gener, quan podrem enllaçar sis dies consecutius de descans agafant només dos dies de vacances (divendres 2 i dilluns 5). Una situació similar es donarà amb el 8 de desembre (dimarts), quan demanant el dilluns 7 es podrà gaudir de quatre dies seguits.
Un cas especial serà el de Sant Joan, que caurà en dimecres, partint la setmana laboral. Els treballadors més estrategs podran sol·licitar els dies 22, 23, 25 i 26 de juny per aconseguir nou dies consecutius de descans, incloent-hi els dos caps de setmana adjacents. Aquesta distribució, tot i que requereix l'ús de quatre dies de vacances, pot ser especialment atractiva per a qui vulgui fer una escapada més llarga.
Els festius que cauen en dissabte, com el 15 d'agost (Assumpció) i el 26 de desembre (Sant Esteve), no suposaran un dia addicional de descans per a qui treballi de dilluns a divendres. No obstant això, les persones que treballen habitualment en cap de setmana sí que es beneficiaran d'aquestes jornades festives.
Amb aquest calendari a la mà, els catalans ja poden començar a planificar els seus períodes de descans pel 2026, aprofitant estratègicament tant els dotze festius oficials com les dues festes locals addicionals que cada ajuntament designarà en els propers mesos. La combinació d'aquestes dates amb dies de vacances permetrà maximitzar els períodes de descans, especialment en els mesos de gener, abril, juny i desembre, que presenten les millors oportunitats per crear ponts i períodes llargs d'oci.
La llista dels dies festius a Catalunya
- 1 de gener: Any nou
- 6 de gener: Reis
- 3 d'abril: Divendres Sant
- 6 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida
- 1 de maig: Festa del Treball
- 24 de juny: Sant Joan
- 15 d'agost: L'Assumpció
- 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya
- 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
- 8 de desembre: Dia de la Immaculada
- 25 de desembre: Nadal
- 26 de desembre: Sant Esteve