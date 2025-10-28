OBITUARI
Mor Björn Andrésen, el nen de ‘Mort a Venècia’
L’actor i músic suec Björn Andrésen ha mort als 70 anys, segons va confirmar el cineasta Kristian Petri, autor juntament amb la seua parella Kristina del documental El noi més guapo del món, títol que recollia la definició de l’italià Luchino Visconti, que va quedar enlluernat després de dirigir-lo al paper de Tadzio a Mort a Venècia.
La infància d’Andrésen, nascut a Estocolm el 1955, va estar marcada per la pèrdua dels seus pares, ell en un accident i ella al suïcidar-se quan tenia deu anys. L’actor es va criar amb l’àvia, que el va animar a iniciar-se en el modelatge i la interpretació. Als 15 anys li va arribar l’oportunitat de Mort a Venècia, en què va interpretar Tadzio, amb qui s’obsessiona un home gran interpretat per Dirk Bogarde. En la seua trajectòria, Andrésen va participar en més de 30 pel·lícules i sèries de televisió, la majoria a Suècia.
Andrésen va tenir dos fills, Robine i Elvin, la mort sobtada del qual als nou mesos el va sumir en una depressió.
Petri recorda que Mort a Venècia va ser “molt important” per a Andrésen, un projecte que “mai va poder oblidar”. “Hi era tot el temps, per a bé o per a mal. Però em vaig adonar que no tenia ganes de parlar-ne.”