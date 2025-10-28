BISBATS
Renda positiva per a l’Església: les tres diòcesis de Lleida van ingressar més de 15,4 milions
Gràcies a l’augment de les de l’Urgell i Solsona. Pugen les aportacions dels fidels a través de l’IRPF i també de les col·lectes
Els bisbats han presentat el balanç de la seua activitat econòmica i assistencial com cada any amb motiu del Dia de l’Església Diocesana i la Col·lecta, que se celebrarà el proper 9 de novembre, en un exercici de transparència. Segons els informes publicats a les pàgines webs de les diòcesis i a la revista La nostra Església, les de Lleida, l’Urgell i Solsona van obtenir l’any passat de forma conjunta més 15,4 milions d’euros en ingressos, la qual cosa es tradueix en gairebé un milió més que el 2023.
Es deu, en gran part, a l’augment de les aportacions a través de la Renda, que suposen prop del 39% dels fons i que van ascendir a un total de 5,9 milions d’euros, i també per la contribució dels fidels a través de les col·lectes, amb més de 3,4 milions. Un augment que s’ha registrat als bisbats de l’Urgell i de Solsona, mentre que el de Lleida va anotar un lleuger descens el 2024 en els seus ingressos.
La diòcesi de l’Urgell es manté com la que més ingressa a les comarques lleidatanes i el 2024 va tenir un augment del 8,5%, fins a més de 6,6 milions d’euros. Per origen, va recaptar 2,1 milions de l’assignació tributària, un 1,5% menys que un any abans. Sí que va tenir més aportacions dels fidels, fins als 1,4 milions. Quant a les despeses, més del 39% es destinen a la conservació d’edificis i despeses de funcionament.
Per exemple, va invertir més de 803.000 euros en la conservació d’edificis, una xifra similar a la despesa per retribucions al clergat i al personal secular. El bisbat de Solsona també va ingressar més l’any passat i el 37,6% va ser per aportacions dels fidels a través de la Renda.
El de Lleida va ser l’únic que va registrar un lleuger descens en els seus ingressos i en l’apartat de les despeses inclou una partida de 12.000 euros per a temples nous. Les tres van tornar a tancar l’exercici amb estalvis.
Les tres diòcesis sumen 204 sacerdots, 17 menys que el 2024
Les memòries de les diòcesis lleidatanes tornen a mostrar una caiguda en el nombre de sacerdots. El 2024 van sumar 204 clergues, 17 menys que un any abans. La de Lleida tenia 81 sacerdots, nou menys que el 2023; 67 la d’Urgell (-3), i 56 la de Solsona (-5). També va caure el nombre de religiosos i religioses, amb 256 davant dels 267 de 2024.
A aquests s’afegirien els monjos i monges de clausura, amb 39 entre els tres bisbats (19 a Solsona, 9 a Lleida i 11 a l’Urgell). En canvi, sí que va augmentar el nombre de catequistes a les diòcesis de Lleida, dels 122 a 145 l’any passat, i a la de Solsona, amb una quinzena més fins als 111. En canvi, a l’Urgell va baixar als 196.
Més de 26.000 persones ateses en programes socials i cura
Les diòcesis lleidatanes van atendre l’any passat més 26.000 persones en centres i programes per mitigar la pobresa, d’atenció a migrants i refugiats o de cura a geht gran, malalts crònics i persones amb discapacitat. També s’inclou en el balanç d’activitats la tasca portada a terme pels voluntaris de Càritas i Mans Unides, amb 16.500 usuaris.
D’altra banda, també s’inclou l’activitat celebrativa, que l’any passat va tornar a descendir. Així, van baixar els matrimonis, amb 276 (-3) i les confirmacions, amb 547, un 30% menys respecte a l’any 2023. Sí que van pujar els batejos, amb 1.056 (cinc més) i les primeres comunions, que van ser 1.150, un 25,7% més.