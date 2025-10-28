CULTURA
Rosalía llança el seu quart disc cantant òpera amb Björk
L’artista catalana estrena el tema ‘Berghain’, sobre el trànsit d’un dol. L’obra completa, ‘Lux’, surt al carrer el dia 7
Rosalía va estrenar ahir Berghain, el primer tema del que serà el seu pròxim disc, en què participen la islandesa Björk, el nord-americà Yves Tumor i la London Symphony Orchestra i en el qual la catalana sorprèn cantant en alemany i com a soprano amb un registre de cant líric.
A la cançó, que al·ludeix en el seu títol a una de les discoteques més famoses de Berlín i lloc de pelegrinatge per als amants de la música electrònica experimental, en realitat hi predominen els arranjaments de corda i la presència d’un cor que dona suport a l’artista reforçant el to místic de la composició.
Al videoclip, estrenat a través de YouTube, Rosalía entra en el que sembla ser el seu pis. A les fosques, avança pels passadissos i al descórrer les cortines, es descobreix la presència de desenes de violinistes que l’acompanyen per tota la casa en les seues tasques quotidianes. Llavors emprèn el seu catàrtic cant líric en alemany, en un exercici musical que recorda els oratoris o cantates, composicions religioses que eren interpretades per solistes, orquestra i cor.
“Rodat a Varsòvia (Polònia), el vídeo segueix una dona que travessa un procés de dol mentre lluita per curar el seu cor trencat”, indica Sony Music en un comunicat.L’àlbum complet, titulat Lux i que serà el quart de la seua discografia, serà llançat el 7 de novembre.