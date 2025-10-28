Uns 200 estudiants es manifesten a Lleida contra els casos de bullying
Han sortit del campus de Cappont i es concentren davant de la delegació d'Ensenyament
Uns 200 alumnes convocats pel Sindicat d'Estudiants es manifesten aquest dimarts a Lleida en el marc de la vaga estudiantil contra el bullying, després dels casos dels menors de Sevilla i Almacelles que s'han tret la vida presumptament després de patit assetjament escolar. El sindicat ha cridat els estudiants d'ESO, FP i Batxillerat a "omplir els carrers" de totes les ciutats en solidaritat amb les víctimes de bullying i per reclamar més mesures per evitar aquests casos d'assetjament.
A Lleida, la protesta ha començat al campus de Cappont de la UdL i ha recorregut el pont Universitat, l'avinguda Catalunya i la rambla d'Aragó i l'objectiu dels estudiants és concentrar-se davant de la delegació d'Ensenyament, el que obliga a la Guàrdia Urbana a realitzar talls de trànsit.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024
Investigació en curs i protocol d'Educació activat pel cas d'Almacelles
Cal recordar que, pel que fa al cas del jove d'Almacelles de 15 anys que es va treure la vida, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius. La policia catalana va obrir diligències després dels fets. D'altra banda, el Departament d'Educació ha assegurat que el centre va activar des del primer moment tots els protocols davant qualsevol tipus de violències en l'àmbit educatiu i que es va concloure que no existia assetjament en l'àmbit escolar.
Fonts de la conselleria van indicar que es van posar recursos per a la seva prevenció, així com un acompanyament emocional al llarg de tota l'escolarització del jove. Les mateixes fonts han indicat que el Departament d'Educació i FP ha estat informat de totes les actuacions realitzades per part del centre i ha fet un seguiment i acompanyament del cas. En aquest sentit, han indicat que si es trobés alguna nova evidència que confirmes que es tracta d'un cas de bullying, s'actuaria en conseqüència.
Uns 1.500 estudiants protesten contra l'assetjament escolar a Barcelona
Aproximadament 1.500 estudiants s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona contra l'assetjament escolar, segons dades de la Guàrdia Urbana. Convocats pel Sindicat d'Estudiants, els manifestants han recorregut el centre de la ciutat des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume, clamant que "no són suïcidis, són assassinats" i exigint més recursos per prevenir l'assetjament. Eider Bustos, portaveu del sindicat, ha denunciat que "la mort de la Sandra no és un cas aïllat i es podria haver evitat", afegint que "és una mostra més que el sistema falla reiteradament".
Segons Bustos, l'assetjament escolar reflecteix també "una mostra de com el discurs de l'extrema dreta penetra en la joventut" i "assenyala allò que no és normatiu". Per la seva banda, l'Aitana, una estudiant present a la manifestació, ha criticat que alguns centres educatius "oculten" els casos d'assetjament per protegir la seva reputació, assegurant que "diuen que són coses de nens i prefereixen ocultar-ho".