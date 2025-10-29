El tren de la Pobla: Un ambiciós projecte que havia de creuar el Pirineu
Finalment, malgrat les nombroses obres entre Baeza i Utiel, només es va completar la secció catalana
La línia Lleida-la Pobla de Segur formava part d’un ambiciós projecte de corredor ferroviari interior que connectaria Baeza (Espanya) amb Sent Gironç (França), seguint un eix mediterrani però per l’interior i travessant la frontera per Salau. Tanmateix, malgrat les nombroses explanacions i obres entre Baeza i Utiel, només es va completar la secció catalana. La secció Lleida-Balaguer es va obrir el 1924, i el 1950 va arribar a Tremp.
El trajecte es va completar l’any següent. Als 80 es va considerar suprimir-la atesa la baixa rendibilitat, però es va salvar mitjançant un conveni. El 2016, FGC va assumir la titularitat amb millores en el servei que van impulsar la demanda. Segons va detallar Pau Noy, els costos actualitzats d’estendre la línia entre la Pobla i Sort serien d’entre 500 i 1.000 milions d’euros, i entre Sort i Esterri, d’entre 400 i 1.300 milions. Portar la línia fins a la Seu d’Urgell s’estimaria en uns 3.000 milions.
La línia guanya viatgers cada any i ja ronda el mig milió
La línia ferroviària Lleida-la Pobla de Segur està assolint xifres històriques de demanda, amb un creixement sostingut que la situa a prop de superar els 500.000 viatgers el 2025, segons dades de l’Associació Promoció del Transport Públic i Pau Noy, enginyer industrial i un dels seus fundadors. Aquest augment representa pràcticament el doble dels passatgers registrats el 1995, quan la xifra s’acostava als 250.000 usuaris anuals.
Segons les previsions de Noy, tenint en compte el ritme de creixement dels últims cinc anys –el 2020 hi va haver 105.000 viatgers–, la línia podria assolir el milió de viatgers al finalitzar aquesta dècada, sempre que s’incrementi l’oferta de trens i es facin campanyes informatives.
Aquest creixement s’evidencia també a les parades del Pallars, on s’assoliran previsiblement els 70.000 viatgers el 2025 i els 153.000 el 2029. Actualment, el Pallars representa el 14% del total de viatgers, encara que suposa el 26% dels quilòmetres recorreguts a la línia, la qual cosa indica un ús intensiu en aquest tram. Aquest augment s’atribueix a diversos factors, com el creixement poblacional, especialment gràcies a la immigració que utilitza menys el cotxe.