Cometes: d'on venen aquests cossos celestes?
Els cometes recorren el Sistema Solar seguint òrbites el·líptiques, però el seu origen varia des de més enllà de Júpiter fins a l'espai interestelar
Els cometes són cossos celestes fascinants que recorren el Sistema Solar seguint òrbites altament el·líptiques. Aquests objectes gelats es fan visibles quan entren a l'interior del Sistema Solar, però la seva procedència varia segons el tipus de cometa. Un estudi astronòmic recent ha identificat quatre rutes diferents que segueixen aquests viatgers còsmics que han captivat la humanitat des de temps prehistòrics.
La missió Rosetta de l'Agència Espacial Europea (ESA) va acompanyar durant dos anys el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko mentre s'aproximava al Sol i s'allunyava novament. Aquest cos celeste s'apropa fins a 1,2 vegades la distància Terra-Sol abans d'allunyar-se fins més enllà de l'òrbita de Júpiter, classificant-se així com un cometa de la família de Júpiter. Per altra banda, el cometa 1P/Halley, observat des de temps prehistòrics, és un altre cometa de període curt amb un cicle orbital de 76 anys que s'estén fins al cinturó de Kuiper, una regió amb forma de donut situada més enllà de l'òrbita de Neptú.
Cometes de període llarg i visitants interestel·lars
Amb un període orbital estimat de milions d'anys, el cometa Siding-Spring (C/2013 A1) representa una raresa que hem tingut la fortuna d'observar en el seu pas per l'interior del Sistema Solar. Els experts consideren que els cometes de període llarg provenen del Núvol d'Oort, una gran estructura esfèrica d'objectes que orbiten a centenars de milers de milions o bilions de quilòmetres del Sol.
Joan Teixidó
Finalment, existeixen cometes que ni tan sols orbiten al voltant del nostre Sol. Els exocometes com el 2I/Borisov són autèntics visitants de l'espai interestelar. Aquest exocometa probablement es va formar al voltant d'una altra estrella abans de ser expulsat a través de l'Univers, oferint als astrònoms del 2025 una oportunitat única per estudiar material provinent de sistemes estel·lars aliens al nostre.