PATRIMONI
Recuperen les antigues rutes de venda de sal que passaven per Solsona i Cervera
El projecte turístic Or Blanc pretén recuperar els anomenats camins cardoners o de la sal, que discorrien per Cervera, Solsona, la Cerdanya, Guardiola de Berguedà i Barcelona, per convertir-los en rutes ciclistes o a peu. L’objectiu és dinamitzar l’economia local amb l’atracció de visitants i estudiosos, a més de crear un inventari del patrimoni històric, natural i paisatgístic que caracteritzen camins com el Salí de Cambrils (Solsonès) o la Muntanya de la Sal de Cardona (Bages). El projecte està liderat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica.
Els orígens d’aquests camins es remunten al neolític, fa més de 6.000 anys. Segons Jordi Vilalta, gerent del Consorci, el tram del Solsonès és el que està “menys treballat” i ara es posarà en relleu. La idea no és senyalitzar el recorregut sinó recuperar-lo amb una ruta digital.
L’objectiu final és crear una pàgina web en la qual s’inclogui la geolocalització del camí i el patrimoni del seu entorn.
En una segona fase, el projecte vol promoure una xarxa de cooperació catalana que vinculi diferents actors relacionats amb la sal com són el cas de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) o Vilanova de la Sal (Noguera).