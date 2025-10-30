Un altre municipi barceloní que posa en marxa la seua ZBE
Aquesta localitat d'Osona impedirà el pas als camions a tot el nucli urbà
Els camions de 12 tones o més no podran transitar pel nucli urbà de Manlleu a partir del 15 de novembre, que serà quan la ciutat posarà en marxa la primera fase de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Durant mig any no hi haurà cap sanció, i es farà una tasca informativa. Les empreses de Manlleu compten amb excepcions per poder seguir la seva activitat. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha defensat que la mesura implicarà la millora de la qualitat de l'aire, hi haurà menys soroll de trànsit, i les càmeres que s'instal·laran per controlar que no entrin camions també serviran per augmentar la seguretat. Rovira ha defensat la proposta, però ha dit que cal un treball més ampli per combatre altres aspectes que contribueixen a la contaminació.
"Celebrem poder treure els camions del nucli urbà i estem contents, però portem un retard de més de 20 anys a la comarca", ha assenyalat l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, durant la presentació aquest dijous de la ZBE de Manlleu. Amb tot, el batlle és crític perquè a banda del trànsit, insisteix que hi ha altres factors que són els causants de la mala qualitat que té l'aire i que s'accentua encara més en determinats moments de l'any. "No pot ser que la Generalitat ens deixi sols als ajuntaments amb aquest gran repte", ha afegit.
La regidora de Medi Ambient de Manlleu, Montse Riu, ha explicat que en els pròxims dies s'instal·laran un total de 9 càmeres a tot el perímetre urbà, que permetran el control per matrícula dels vehicles. Es tracta del mateix software que s'utilitza en altres ZBE com la de l'àrea metropolitana.
Després d'aquesta primera fase de proves en què s'informarà els camions que transitin pel nucli urbà, el 16 de maig del 2026 la prohibició s'instaurarà definitivament i, per tant, es sancionarà a tots els vehicles pesants que entrin al municipi.
El torn dels vehicles sense distintiu ambiental serà per a la segona fase del projecte, encara per determinar. Tanmateix, haurà de ser abans que es compleixin tres anys a partir del moment en què s'hagi activat la primera fase. Es tracta de vehicles benzina anteriors a l'any 2000, els dièsel d'abans del 2005 i 2006 i els ciclomotors anteriors al 2023.
Rovira ha destacat que la implantació de la ZBE i el seu disseny ha tingut un cost de 226.500 euros. D'aquests, l'ajuntament n'ha assumit el 21,6%, mentre que la resta ha arribat via un ajut atorgat per la Generalitat.
Amb aquesta mesura, el consistori preveu treure del nucli urbà 400 camions diaris de 12 tones o més. Segons els càlculs que s'han plasmat en un estudi específic sobre la qüestió, això suposarà una reducció de 123 tones per any d'emissions.