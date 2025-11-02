PROJECTES
El polígon de Torreblanca, el pròxim gran repte industrial
La xarxa elèctrica actual no podria cobrir-ne les necessitats
El desenvolupament del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans és sens dubte el pròxim gran repte industrial a Lleida i el seu entorn. La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va assegurar durant la taula de debat de Red Eléctrica i SEGRE que la xarxa actual no podria cobrir les necessitats del futur polígon i que l’operadora treballa per subministrar la futura demanda.
De fet, la Generalitat va anunciar a l’octubre que presentarà una al·legació a la nova planificació de la xarxa de transport d’energia 2026-2030 en la qual demanarà una nova subestació per al futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, al considerar que la potència prevista és insuficient.
El subdelegat del Govern, José Crespín, va opinar que “l’èxit” de Torreblanca no serà només la seua construcció sinó “el desplegament de la infraestructura necessària” per posar-lo en marxa.
La delegada de Redeia a Catalunya, Trinidad Sala, va explicar que les infraestructures que es desenvolupen responen a les sol·licituds del territori i que requereixen consens. “Algunes línies elèctriques tenen 50 anys o més i s’han de renovar. Però cada projecte té el seu propi objectiu concret.”
A més, va remarcar que les empreses segueixen actualment el camí de la descarbonització, fet que implicarà més consum elèctric i va afirmar, en resposta a intervencions dels alcaldes, que Red Eléctrica col·labora i “aposta” per les comunitats energètiques. Crespín va manifestar que “el progrés és sinònim d’electricitat”.