És legal vetllar un mort en una casa particular a Catalunya?
El Reglament de Policia Sanitària Mortuòria permet aquesta pràctica sota certes condicions higièniques i amb el suport obligatori d'una funerària autoritzada
La legislació actual a Catalunya no prohibeix vetllar un difunt en un domicili particular. Aquesta pràctica, menys freqüent avui dia però arrelada en la tradició catalana, està regulada pel Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, vigent des de finals de 1997 i que, gairebé tres dècades després, encara estableix les directrius sobre com procedir en aquests casos.
Segons aquest marc normatiu, qualsevol habitatge pot funcionar com a domicili mortuori (terme tècnic que designa l'espai on es realitza la vetlla), sempre que compleixi amb les mesures higienicosanitàries adequades. La normativa especifica que correspon al familiar més proper present determinar el lloc on es desenvoluparà aquesta cerimònia d'acomiadament.
Requisits indispensables per a un vetllatori casolà
Per poder organitzar un vetllatori en un domicili particular el 2025, els familiars han de complir obligatòriament amb dues condicions principals. En primer lloc, cal disposar d'un fèretre en perfecte estat que garanteixi la conservació adequada del cadàver. A més, aquest taüt ha de mantenir el cos a una temperatura inferior a 4 graus durant tot el procés de vetlla, un requisit tècnic que només poden proporcionar les empreses funeràries autoritzades.
És important destacar que la família no pot gestionar per si mateixa el trasllat del cos des del centre hospitalari o lloc de defunció fins al domicili. La normativa estableix que aquest servei només pot ser realitzat per empreses funeràries homologades, les quals disposen dels mitjans tècnics i sanitaris necessaris per garantir el compliment de tots els protocols.
Passos administratius previs al vetllatori domiciliari
Abans d'iniciar els preparatius per a un vetllatori a casa, existeixen diversos tràmits que les famílies han de completar. El primer i fonamental és obtenir el certificat de defunció expedit per un metge col·legiat, document imprescindible per poder gestionar qualsevol procediment posterior relacionat amb el difunt.
Les fonts municipals consultades també recomanen contactar prèviament amb l'ajuntament de la localitat on es pretén realitzar el vetllatori domèstic. Cada municipi pot tenir particularitats en la seva reglamentació local que afectin aquest tipus de cerimònies, per la qual cosa és aconsellable informar-se sobre possibles restriccions o requisits addicionals específics de cada població catalana.
El paper de les empreses funeràries en aquest procés
Les funeràries tenen un rol central i insubstituïble en tot el procediment d'organització d'un vetllatori domiciliari. A més del trasllat, aquestes empreses proporcionen el fèretre especial amb sistemes de refrigeració que mantenen la temperatura adequada, i assessoren els familiars sobre totes les qüestions tècniques i legals relacionades amb la cerimònia. En aquest sentit, és recomanable consultar amb diverses funeràries per conèixer els serveis específics que ofereixen per a vetllatoris domiciliaris i comparar preus i condicions.
Serveis funeraris gratuïts per a famílies sense recursos
Un aspecte important del reglament que cal destacar és la provisió de serveis funeraris gratuïts per a persones sense mitjans econòmics suficients per costejar-los. Aquesta disposició garanteix que tothom, independentment de la seva situació financera, pugui rebre un tractament digne després de la mort.
Aquests serveis gratuïts, que també s'apliquen en casos ordenats per via judicial, inclouen els elements bàsics: el fèretre, un condicionament estètic mínim del difunt, la vestimenta necessària, la cura sanitària del cadàver i el transport dins del municipi. Les famílies que es trobin en aquesta situació han de sol·licitar aquesta ajuda a través dels serveis socials municipals, que valoraran cada cas particular.