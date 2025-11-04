Crema la cúpula de fusta d’un restaurant dels germans Roca a Vilablareix, Girona
Cap persona ha resultat ferida
La cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca a Vilablareix (Girona) ha cremat enterament aquest dimarts en un incendi del qual els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 4.33 hores. Segons han informat els Bombers, el foc està estabilitzat des de les 7 hores d’aquest dimarts i no hi ha cap ferit.
Els treballs dels Bombers, que s’han desplaçat amb 10 dotacions, se centren en la protecció de la masia.