Crema la cúpula de fusta d’un restaurant dels germans Roca a Vilablareix, Girona

Cap persona ha resultat ferida

La cúpula del restaurant, en flames.

La cúpula del restaurant, en flames.Bombers de la Generalitat

La cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca a Vilablareix (Girona) ha cremat enterament aquest dimarts en un incendi del qual els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 4.33 hores. Segons han informat els Bombers, el foc està estabilitzat des de les 7 hores d’aquest dimarts i no hi ha cap ferit.

Els treballs dels Bombers, que s’han desplaçat amb 10 dotacions, se centren en la protecció de la masia.

