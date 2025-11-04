CULTURA
Santa Maria de Sarroqueta abandona la ‘llista roja’
Amb una reforma per conservar aquest temple romànic del Pont. Tenia aquesta consideració des del 2020 per l’estat ruïnós
L’església de Santa Maria de Sarroqueta, ubicada al Pont de Suert, ha passat d’estar a la Llista Roja, en la qual va entrar l’any 2020 a causa del seu estat ruïnós, a la Llista Verda de Patrimoni, que elabora l’entitat Hispania Nostra, després que s’hagi dut a terme una important intervenció de consolidació i preservació de la ruïna arquitectònica. Entre les actuacions realitzades s’ha desbrossat la vegetació i netejat en profunditat el conjunt, també s’ha restaurat la torre i reconstruït la volta del comunidor –on s’assenta– amb pedra originària i morter de calç; consolidat els murs i coronacions del temple amb morter de calç; reajuntat carreus de les façanes; i reforçat arcs, murs i finestres.
Les esperades obres del temple romànic, la construcció del qual va començar al segle XI i es va incloure en l’ardiaconat de Tremp gairebé 200 anys més tard, han comptat amb una inversió de prop de 65.000 euros que s’ha finançat en un 70% amb una ajuda del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sol·licitada per l’ajuntament del Pont de Suert.
El 30 per cent restant l’ha assumit el mateix consistori i la parròquia de l’Assumpció de la capital ribagorçana, a través del bisbat de Lleida, la seua propietària.
L’empresa Prames, amb àmplia experiència en la restauració de patrimoni cultural, ha estat l’encarregada de dirigir i executar les obres, que s’han allargat uns tres mesos. L’edifici, d’una sola nau i amb una robusta torre de dos plantes, destaca tant pel seu valor arquitectònic com per la seua ubicació, exercint de mirador privilegiat sobre els plans de Tor i Suert.
Extrema vulnerabilitat
El temple, declarat Bé d’Interès Cultural, va entrar fa cinc anys a la llista roja de Patrimoni a causa del seu estat d’abandó, que va arribar a provocar que el monument es trobés en un estat d’extrema vulnerabilitat davant d’eventuals successos que feien perillar la integritat i augmentar la degradació fins a la ruïna completa.