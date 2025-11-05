TECNOLOGIA
Estudiants de la UB creen una aplicació de seguretat
WardUs avisa els contactes de confiança davant de possibles agressions. Manresa incorpora aquesta aplicació
L’enginy de dos estudiants del doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica de la Universitat de Barcelona, Roger Ayala i Adam El Messaoudi, i el suport de StartUB!, la unitat d’emprenedoria de la UB que promou projectes innovadors de la comunitat universitària, han fet possible la creació de WardUs, una aplicació mòbil gratuïta que pretén millorar la seguretat ciutadana. Disponible a Play Store i a App Store, WardUs es presenta com una eina de protecció ciutadana que contribueix també a crear entorns universitaris més segurs. Per això, l’aplicació SocUB, plataforma que posa a l’abast de la comunitat UB els principals serveis i funcions de la universitat, ha incorporat a partir d’ara un accés a WardUs. La UB és la primera universitat a adoptar aquest servei de seguretat.
Prement un botó durant 3 segons, l’aplicació permet enviar davant de situacions com una agressió al carrer una alerta immediata als contactes de confiança prèviament definits, a altres usuaris de l’app que es trobin a prop i als cossos policials que col·laborin amb WardUs, compartint la ubicació en temps real. A més, WardUs també permet afegir un dispositiu a la pantalla d’inici del mòbil per activar una alerta de forma instantània sense obrir l’aplicació.
L’aplicació també registra àudio i vídeo de l’incident en el mateix moment en què s’activa l’alerta, de manera que es pot utilitzar després com a prova objectiva per a possibles intervencions policials i judicials. Altres usuaris propers poden també fer un enregistrament des de la seua perspectiva, creant una xarxa ciutadana de càmeres mòbils.
Per garantir un entorn segur, implementa mesures com la verificació d’usuaris mitjançant SMS i un sistema d’escaneig facial. A més, per tancar una alerta, l’usuari ha d’introduir un codi personal, la qual cosa evita que l’agressor pugui desactivar-la.
D’altra banda, l’ajuntament de Manresa i la seua policia local han estat les primeres administracions a afegir-se a l’aplicació.