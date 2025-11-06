ART
“Ara seria influencer cultural”
Exposició a Res Non Verba d’aquarel·les inèdites de Màrius Carretero al cap de 15 anys de la mort de l’artista lleidatà. Recorden també la seua activitat en l’àmbit teatral, musical i literari
La sala de l’associació Res Non Verba de Lleida es va quedar petita ahir a la tarda en la inauguració de l’exposició d’homenatge a l’artista Màrius Carretero, mort fa quinze anys. No hi cabia ni una agulla, la millor mostra de l’estima que aquest activista cultural durant més de quaranta anys va aconseguir a la seua ciutat natal. Conegut per l’activitat pictòrica, Carretero va formar part de l’ambient teatral, musical i literari de la capital del Segrià des que el 1963, amb 16 anys, va guanyar el premi de poesia de l’Esbart Màrius Torres, i que l’any següent fundés el primer grup de cançó catalana a Lleida, Can-64. “Va ser un gran activista cultural; de fet, avui l’anomenaríem un influencer cultural”, va assegurar Núria Carretero, filla de l’artista i portaveu de la família, impulsora de l’exposició. La mostra, que podrà visitar-se fins a l’11 de desembre, exhibeix 13 aquarel·les paisatgístiques de gran format, “les últimes que havia pintat abans de marxar aquell 26 de juliol del 2010”, als 63 anys. Per això, Núria Carretero va destacar el caràcter “inèdit” d’aquestes obres, que s’acompanyen també d’una carpeta amb una altra desena de pintures, i que es posaran a la venda, “ja que des de fa anys molta gent ens pregunta i ens reclama obres de l’artista”.
Inseparables barret i bastó
A l’entrar a la sala, el visitant també es troba un tradicional cavallet de pintura, coronat amb el típic barret que lluïa sempre l’artista i amb el seu inseparable bastó sobre la lleixa inferior. Al costat, una dotzena de plafons amb amplis textos i fotos de la seua vinculació amb el món del teatre (a través de l’AEM), la música o la poesia, i una tauleta plena de pinzells i aquarel·les, i amb un altre element molt característic del personatge, les pipes.
En l’acte inaugural el van recordar la delegada de Cultura, Montse Parra; el delegat del Govern espanyol, José Crespín; la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i, per la seua relació amb AEM Teatre, Josep Cabasés. A més, un altre amic i admirador, el pianista i compositor Antoni Tolmos, va posar el colofó musical amb una composició inspirada en les pintures de Carretero.