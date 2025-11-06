El Gran Recapte d'aliments torna aquest cap de setmana amb més de 1.000 voluntaris a les comarques de Lleida
La 17a edició del Banc dels Aliments de Lleida activa 230 punts de recollida i fomenta les donacions d'aliments i econòmiques per atendre les necessitats socials
La dissetena edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida posarà en marxa una àmplia xarxa de solidaritat, amb la participació d'aproximadament 1.100 voluntaris. Aquesta mobilització es durà a terme durant la doble jornada solidària d'aquest divendres i dissabte, 7 i 8 de novembre, cobrint tant les tasques de classificació com els 230 punts de recollida distribuïts per tota la demarcació.
Malgrat que la previsió inicial per cobrir els 230 punts de recollida, situats en diversos establiments i supermercats, era d'uns 1.300 voluntaris, s'ha aconseguit una cobertura del 85%. .
L'organització ha volgut estendre el seu reconeixement anticipat a la ciutadania per la seva constant col·laboració, així com a les nombroses empreses i entitats que brinden el seu suport. Entre aquestes, destaquen clubs esportius com el Força Lleida i el Club Patí Vila-sana, que contribuiran a l'èxit de la campanya.
Per a aquesta doble jornada, el Gran Recapte confia en les donacions d'aliments físics, però també recorda que hi ha altres vies de col·laboració. Les donacions econòmiques directes, destinades a la compra i distribució d'aliments, ja estan operatives i es podran realitzar fins al 23 de novembre. Aquestes es poden efectuar mitjançant la pàgina web oficial www.granrecapte.org, ja sigui de forma directa o a través del "súper digital", una opció que permet al donant seleccionar els productes específics que desitja aportar. A més, s'ha facilitat la donació a través de Bizum amb el codi 33596.
Quant als productes més urgents i necessaris per a aquesta edició, la llista inclou: llet, oli, conserves de peix i de carn, arròs, pasta, llegums cuits, així com alimentació i productes específics per a infants.
La dissetena edició del Gran Recapte, que s'estén per tot Catalunya, es desenvolupa sota el lema "Ho donem tot". Aquesta consigna subratlla la importància de cada contribució, per modesta que pugui semblar, ja que, per l'organització, cada aportació "suma i esdevé imprescindible".