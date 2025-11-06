Mi Fundación Alex prepara Gala Benèfica a Lleida pel novembre
L'esdeveniment solidari reunirà artistes, institucions i empreses el 19 de novembre de 2025 a La Llotja per recaptar fons destinats a projectes d'inclusió social
La ciutat de Lleida acollirà una iniciativa solidària el proper 19 de novembre de 2025, quan Mi Fundación Alex celebri la seva Gala Benèfica a La Llotja. L'esdeveniment té com a objectiu principal reunir esforços entre institucions, teixit empresarial, artistes i ciutadania per donar suport als projectes socials de la fundació, especialment aquells orientats a la inclusió de persones amb discapacitat i col·lectius vulnerables.
El cartell artístic de la vetllada comptarà amb un destacat elenc d'artistes compromesos amb la causa solidària. Entre els participants confirmats destaquen Suu, el pianista Ignasi Terraza acompanyat de Sara Terraza, l'humorista Jordi Caps, la periodista Verónica Sanz, i els artistes Edgar Fornós i Quim Vilamajo. A més, l'organització promet sorpreses addicionals que es revelaran durant la mateixa gala, tot en un ambient festiu on es combinaran música, humor, màgia i altres expressions artístiques.
Gabriel Masfurroll, president de Mi Fundación Alex, ha expressat que "amb la Gala Benèfica de Lleida volem fer un pas més en la nostra missió: unir persones i organitzacions al voltant de la solidaritat i demostrar que, junts, podem canviar vides". Els recursos econòmics obtinguts es destinaran íntegrament a finançar iniciatives socials, laborals i esportives que la fundació desenvolupa arreu del territori català.
Detalls pràctics per assistir a l'esdeveniment
La gala començarà a les 20:00 hores del dimecres 19 de novembre de 2025 a l'emblemàtic espai de La Llotja de Lleida. Les persones interessades en assistir-hi poden adquirir les seves entrades a través del portal oficial del teatre. A més, l'organització ha habilitat una fila zero per a aquells que vulguin col·laborar econòmicament sense assistir presencialment a l'acte, mitjançant la plataforma Stockcrowd.
Trajectòria i missió de Mi Fundación Alex
Mi Fundación Alex, vinculada al Grup Hospitalari Clínicas Mi, compta amb més de dues dècades d'experiència impulsant projectes socials en àmbits com la salut, l'esport i la inclusió social. La seva tasca es focalitza especialment en la infància i les persones amb discapacitat, treballant per millorar la qualitat de vida d'aquests col·lectius i promoure la seva plena integració a la societat.