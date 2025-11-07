Aquests són els caganers més venuts per al pessebre de Nadal
El catàleg d'una empresa que fabrica aquestes populars figuretes arriba als 750 models
L'empresa gironina Caganer.com assoleix 750 figuretes al seu catàleg aquest Nadal de 2025, amb una important ampliació centrada en personatges del còmic i els dibuixos animats. Entre les novetats destaquen Mortadel·lo i Filemó, Zipi i Zape, Mickey i Minnie Mouse o el peluix Labubu, convertint aquesta categoria en la segona més venuda del seu repertori. El catàleg també incorpora figures d'actualitat com els cantants Aitana i Joan Dausà, els futbolistes Cubarsí, Pedri i Raphinha, el tennista Jannik Sinner, el papa Lleó XIV, Karl Lagerfeld i l'alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols.
Sense comptar el tradicional caganer de pagès amb barretina, que continua sent el més venut de tots, la figureta del president dels Estats Units Donald Trump encapçala actualment el rànquing de vendes d'aquesta temporada. El segueix molt de prop la versió de Leo Messi amb la Pilota d'Or, mentre que la figura del jove talent blaugrana Lamine Yamal, tot i que es va incorporar fa poc més d'un any, ja s'ha posicionat com una de les més sol·licitades pels compradors.
L'empresa familiar Caganer.com, amb seu a Torroella de Montgrí, porta elaborant aquestes característiques figuretes des del 1992. Els germans Sergi i Marc Alós lideren actualment la segona generació del negoci iniciat per la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, han creat noves figures que homenatgen personatges famosos, tant reals com de ficció, amb l'objectiu de promocionar la cultura catalana arreu del món i no com una burla.
Una estratègia de desestacionalització d'èxit
Amb la voluntat de superar l'estacionalitat nadalenca, Caganer.com va inaugurar la seva primera botiga física fa quatre anys, el 2021. Actualment, compten amb establiments a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i a la seva seu central de Torroella de Montgrí. A més, distribueixen els seus particulars caganers arreu del món a través de la seva plataforma web, consolidant així la seva expansió comercial.
Marc Alós, copropietari i escultor de l'empresa, destaca que la seva és "una col·lecció que va creixent" i per a la qual no es posen "cap mena de sostre". "Fa temps que les nostres botigues estan obertes tot l'any, amb la voluntat de desestacionalitzar els caganers", subratlla l'artesà, qui afegeix que les novetats es treballen durant tot l'any per satisfer un client que defineix com "molt heterogeni".
"Hi ha figures que són universals, com els oficis o els caganers típics, que tenen una vida útil molt llarga i mai passen de moda; la nostra col·lecció es transversal i combina tradició amb els personatges més actuals", precisa Alós, consolidant així un model de negoci que ha aconseguit portar aquesta tradicional figura catalana més enllà de l'àmbit estrictament nadalenc i local.