Catalunya estudia canviar el xiulet de les alertes de Protecció Civil
El sistema ES-Alert serà més suau quan no existeixi un perill potencial de mort
Protecció Civil de la Generalitat estudia la possibilitat d’enviar alertes a mòbils mitjançant el sistema ES-Alert "menys invasives" quan no existeixi un risc imminent, segons han informat fonts de Protecció Civil a Europa Press.
Segons ha avançat El Periódico, des de Protecció Civil s’està treballant amb el Ministeri de l’Interior per enviar alertes amb un xiulet més suau per a casos com els de dimecres, quan no existeixi un risc imminent per a la població, i la subdirectora Imma Solé ha avançat que no tardaran gaire a poder utilitzar-lo.
La idea, segons informa l’esmentat mitjà, és que s’enviïn alertes quan existeixi un perill potencial de mort per a la població i que la futura modalitat permeti emetre avisos més suaus "quan la gravetat de l’emergència encara no s’hagi confirmat i tan sols sigui una previsió o un risc possible".