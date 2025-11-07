IGUALTAT
Inauguració de la mostra ‘Dones enginyeres d’èxit’
L’IEI acull fins al 16 de novembre l’exposició Dones enginyeres d’èxit, en la qual es posa rostre i nom a dones que, des de l’enginyeria i la innovació, han obert camí. Aquesta edició compta amb la incorporació de Roser Roca-Toha, de Tremp, directora general d’Airbus GeoTech. Durant la inauguració ahir, Ramon Grau, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, va presentar el plafó dedicat a la lleidatana, la primera enginyera catalana inclosa a la mostra.
Sobre ella, la diputada d’Igualtat i Cooperació Internacional, Sandra Marco, va destacar que la seua trajectòria recorda que “les dones també ens divertim inventant, descobrint i creant futur”. Després de passar per l’IEI, l’exposició serà al Parc Agrobiotech de Lleida entre el 18 de novembre i el 5 de desembre.