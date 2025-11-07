AUDIOVISUAL
Naufragis i bussos en un documental
De l’historiador i documentalista submarí lleidatà Josep Maria Castellví, amb estrena en el Memorimage de Reus. Històries darrere dels desmantellaments de vaixells als anys 50 i 60
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
Algunes de les imatges del documental ‘Naufragis, bussos i homes rana’, del lleidatà Josep Maria Castellví. - JOSEP MARIA CASTELLVÍ
L’escassetat de ferralla a l’Espanya de la postguerra va fer que el metall dels naufragis es convertís en un mode de vida per a alguns, amb l’Ebre com un lloc de referència d’aquest negoci, on van treballar precàriament bussos i homes rana. Les seues històries es recullen al documental Naufragis, bussos i homes «rana», de l’historiador i documentalista submarí lleidatà Josep Maria Castellví. Una cinta que es va estrenar dimecres en el Memorimage-Festival Internacional de Cine de Reus, especialitzat en imatges d’arxiu. El certamen finalitzarà avui amb la clausura i una entrega de premis. En declaracions a SEGRE, Castellví va explicar ahir que l’escassetat de ferralla a Espanya durant els anys 50 i 60 va portar que diversos bussos es llancessin al mar per “guanyar-se la vida” amb el desmantellament de vaixells naufragats a la costa catalana durant la Segona Guerra Mundial. La cinta forma part de la secció MemoriReus del festival, dedicada a pel·lícules rodades o vinculades a les comarques de Tarragona.
“No eren aventurers, sinó treballadors que intentaven sobreviure i que per a això arriscaven la seua vida. Fins i tot hi havia antics soldats republicans que era l’únic que podien fer per guanyar-se la vida.” Castellví ha anat a aquesta zona a bussejar i durant 30 anys ha recollit els seus testimonis, que ara donen vida a aquest documental. “Amb aquests relats conto les seues històries, que són apassionants, i també la dels vaixells.” De fet, Castellví va destacar que el documental “no és un homenatge” sinó una forma de contar una “història del mar, una part molt desconeguda”.
En l’edició del 2023, el Memorimage va distingir amb un premi el documental Perseguint el Granuja, de Josep Maria Castellví. El film del submarinista de Lleida treia a la llum la història d’un avió de la II Guerra Mundial enfonsat a prop de la Punta de la Mora, entre Tarragona i Altafulla. El documental també es va projectar en el 24 Festival Internacional de Cine Arqueològic que organitza el Museu Nacional de Sèrbia, a Belgrad.
El Festival Internacional de Cine de Reus celebra aquest any la vintena edició al Teatre Bartrina amb la projecció de 21 pel·lícules, de les quals sis s’estrenen a Catalunya. També compta amb un nou director artístic, Agustí Argelich, que destaca l’augment de l’ús d’imatges d’arxiu en les produccions audiovisuals.