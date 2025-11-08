La febre del te matcha ja ha conquerit Espanya: més negocis, venda a casa i, fins i tot, falsificacions
El consum d’aquesta infusió japonesa ha experimentat un auge sense precedents al país durant els últims dos anys, generant nous negocis i falsificacions
El te matcha, produït al Japó i popularitzat als Estats Units, ha assolit el seu apogeu a Espanya cobrint amb el seu característic color verd les cartes de cafeteries i disparant les vendes per a consum domèstic. Aquest fenomen, que va començar fa aproximadament dos anys i mig, ha provocat també l’aparició de falsificacions i nous models de negoci al nostre país.
Les recerques relacionades amb "te matcha comprar", "te matcha preparar", "te matcha beneficis" i altres variants són pràcticament infinites i generen milions de visualitzacions en plataformes com TikTok i Instagram, utilitzades principalment per adolescents i joves. Segons l’anàlisi de tendències de Circana, els tes gelats de matcha s’han convertit en una de les begudes estrella dels estius de 2024 i 2025.
L’estudi revela que els consumidors europeus estan impulsant un auge de begudes que no només tenen bon aspecte i sabor, sinó que també "aporten alguna cosa a la ment o al cos", com millores en la digestió. No obstant, Edwin López, responsable del saló de te Teapots Madrid, considera que "la gent el pren més per una moda que per les seues propietats".
Un producte artesanal amb alta demanda
El te matcha es produeix principalment al Japó, país que ofereix les condicions climàtiques ideals -amb ombra- per aconseguir el seu característic sabor "umami". Les fulles de la planta Camellia sinensis es tracten a mà i es molen en molins de pedra artesanal, la qual cosa explica el seu procés d’elaboració minuciós i el seu preu elevat.
"Nosaltres ens hem arribat a quedar sense matcha perquè no hi ha hagut prou producció per cobrir la demanda", reconeix López, que adverteix de l’encariment del producte a causa d’aquest augment del consum. L’expert, que compta amb més de 100 tipus de te en el seu negoci, no dubta a qualificar aquest fenomen com una "moda passatgera" que ha propiciat falsificacions.
"Hi ha matchas que poden ser de pols d’espinacs barrejada per pols de te, per això és tan vegetal i tan amarg (...) la gent no sap el que beu, els és igual amb tal de veure un líquid verd allà amb llet", alerta. Segons la seua experiència, el matcha de qualitat no amarga, doncs s’obté amb "bones fulles fresques".
Un mercat en expansió
La botiga online Matcha and Co, que va obrir les seues portes a Barcelona el 2018 i actualment és present a vuit països europeus, és un exemple del creixement d’aquest mercat. Víctor Abrines, un dels seus responsables, explica que durant la pandèmia ja van notar un increment en les vendes online, però ha estat entre 2024 i 2025 quan s’han produït els "dos pics de demanda".
"Normalment sempre que un producte té gran impacte en aquests mercats (Austràlia i EUA), sol reflectir-se a posteriori a Europa", assenyala Abrines, que va veure en aquesta beguda una alternativa al cafè per a consumidors preocupats per l’alimentació. El perfil típic dels seus clients inclou un "ventall bastant ampli", principalment dones joves entre 25 i 55 anys, encara que també alguns homes.
Consideracions nutricionals
Rafael Urrialde, acadèmic de la Reial Acadèmia de Doctors, precisa que el te matcha té beneficis "com qualsevol infusió", però adverteix sobre l’excés de components com l’epigalocatequina Galato (EGCG). Respecte a la seua combinació amb begudes vegetals, assenyala que alguns estudis indiquen que pot impedir l’absorció de determinats minerals, especialment el ferro.
"Seria recomanable consumir aliments que aportin ferro no hemo i vitamina C davant d’un consum freqüent de te matcha i elevat de vegetals", suggereix l’expert, especialment per als qui segueixen dietes amb poca o nul·la presència d’aliments d’origen animal.
De la mà d’una generació que alimenta la seua dieta a cop de vídeo en vertical, el te matcha s’ha convertit en una beguda de moda, amb un origen artesanal i un futur que els experts consideren incert al mercat espanyol.