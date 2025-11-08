Hisenda avisa: podrà embargar-te totalment les indemnitzacions laborals a partir d’ara
El Tribunal Econòmic-Administratiu Central estableix un criteri unificat que elimina la protecció de límits per a indemnitzacions i dietes, diferenciant-les del salari regular
L’Agència Tributària ha establert que les indemnitzacions per acomiadament i dietes poden ser embargades en la seua totalitat, sense aplicar els límits que protegeixen habitualment el salari dels treballadors. Aquesta decisió, que afecta a nombrosos empleats a Espanya, va quedar oficialitzada mitjançant una resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) del 15 d’octubre de 2024, on es fixa un criteri unificat que distingeix clarament entre percepcions salarials i extrasalarials a efectes d’embargament.
La resolució sorgeix arran d’un procediment en el qual Hisenda va ordenar l’embargament de quantitats que una empresa havia d’abonar a un treballador, incloent tant el seu salari com les dietes mensuals. La companyia va aplicar incorrectament els límits d’inembargabilitat només a la part salarial, la qual cosa va derivar en una sanció fiscal per incompliment de l’ordre d’embargament. Aquest cas ha servit per establir un precedent que aclareix definitivament quins conceptes retributius estan protegits per llei i quins en queden exposats a embargament total.
El fonament legal de la decisió
El TEAC basa la seua resolució principalment en l’article 26.2 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix expressament que les indemnitzacions destinades a cobrir despeses laborals no tenen consideració de salari. Per tant, aquestes percepcions no queden emparades per la protecció específica que la legislació preveu per limitar embargaments sobre els salaris regulars. Aquesta interpretació no és nova i compta amb suport jurisprudencial consolidat del Tribunal Suprem.
Al llarg dels anys 2015, 2016 i 2021, diverses sentències han confirmat que les dietes per sufragar despeses de locomoció, manutenció i allotjament durant desplaçaments professionals tenen caràcter extrasalarial i, per tant, poden ser objecte d’embargament sense limitació alguna. Els tribunals han subratllat repetidament que aquestes compensacions tenen com a finalitat rescabalar el treballador per despeses derivades de la seua activitat professional, no constituint una remuneració pel seu treball habitual.
Conseqüències per als treballadors
Amb aquesta resolució, els qui reben indemnitzacions per acomiadament o dietes han de ser conscients que aquestes quantitats poden ser embargades íntegrament en cas de deutes amb l’Administració o altres creditors. Mentre que les remuneracions salarials compten amb la protecció del Salari Mínim Interprofesional com referència per establir quotes inembargables, les indemnitzacions i dietes queden completament exposades a l’embargament.
Aquesta situació pot complicar significativament la posició financera d’aquells treballadors que depenen en gran manera d’aquestes compensacions, especialment després de perdre la seua feina o quan realitzen desplaçaments freqüents que generen aquestes despeses addicionals. Els experts laborals recomanen revisar acuradament com es perceben aquestes quantitats i buscar assessorament professional per evitar sorpreses desagradables davant de possibles procediments d’embargament per part de l’Agència Tributària.