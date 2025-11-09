Un camió cisterna bolcat obliga a tallar l'AP-7 entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar
El trànsit es desvia per l'N-340 i quatre dotacions dels Bombers supervisen les maniobres de transvasament
L'AP-7 es troba tallada aquest diumenge entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) per retirar el camió cisterna bolcat fa 24 hores a la zona. El trànsit es desvia per l'N-340 i es registren fins a 4 quilòmetres de congestió a l'AP-7 en sentit nord, entre Camarles i l'Ampolla.
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb el furgó de Risc Químic i personal del Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), supervisen les maniobres de transvasament i retirada del camió cisterna accidentat. El sinistre es va produir ahir dissabte a les 13.52 hores al quilòmetre 300,6 de l'AP-7. El tràiler de gran tonatge va xocar amb un turisme i va quedar travessat a la mitjana de l'autopista, ocupant un carril per banda.