Jornada a l’IEI sobre història ambiental des de la mirada local

Organitzadors i ponents, ahir en la jornada celebrada a l’IEI. - IEI

Redacció

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la V Jornada d’Historiografia Local, una iniciativa organitzada juntament amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i el Institut Ramon Muntaner, que va tractar sobre història ambiental i comunitats locals. Així, els responsables de les tres institucions van coincidir que aprendre del passat per afrontar els actuals reptes del canvi climàtic és clau per construir un futur més sostenible.

