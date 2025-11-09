MÚSICA
El lleidatà Ramon Matre estrena disc en el Jazztardor de ‘L’Art a l’Horta’
El pianista lleidatà Ramon Matre va presentar els temes del seu projecte discogràfic en solitari, Costal d’ossos, en un recital que va unir per unes hores el festival Jazztardor i el cicle cultural i agroturístic L’Art a l’Horta. El recital va tenir lloc al Celler Sanui, a la partida Torres de Sanui, de Lleida, en una cita que va acollir abans del concert un cabaret literari immersiu i degustació de vins del celler lleidatà amb productes de proximitat.